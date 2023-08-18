МИД: Киевский режим подтвердил свою преступную сущность попыткой атаки на Москву

"Очередное подтверждение преступной сущности режима В. Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью. Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать", — говорится в заявлении Захаровой.

Дипломат посоветовала тем украинским военнослужащим, кто понимает преступную сущность нынешней украинской власти, повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед ВС РФ.

Напомним, сегодня, 18 августа, ночью киевский режим снова предпринял попытку атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, после чего он изменил траекторию полёта и упал в зоне Экспоцентра. Было зафиксировано незначительное повреждение одного из корпусов, но пострадавших среди граждан в результате инцидента нет.