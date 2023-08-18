Военный эксперт призвал сажать за видео с работой ПВО

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что нужно ввести административную и уголовную ответственность за публикацию фото и видео работы российских систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что тем самым люди могут непреднамеренно передавать противнику сведения о местонахождении и эффективности средств ПВО.

Дандыкин добавил, что беспилотники сейчас — неотъемлемая часть современной военной техники, которая позволяет разным странам контролировать территорию. В беседе с радио "Комсомольская правда" он напомнил, что одно из таких устройств, украинский БПЛА "Бобёр", может пролететь большое расстояние. Специалист уверен, что это не разработка Незалежной: такая технология могла быть передана Киеву другими государствами.