Страшная гибель бабули под колёсами мусоровоза в Балашихе попала на видео
Водитель мусоровоза насмерть задавил старушку во дворе дома в Балашихе
В Балашихе водитель мусоровоза насмерть сбил бабушку во дворе многоэтажки по улице Агрогородок. Ужасающие кадры трагедии публикует пресс-служба Прокуратуры Московской области.
Старушка попала под колёса мусоровоза. Видео © t.me / Прокуратура Московской области
"19 августа 2023 года примерно в 11 часов дня водитель мусоровоза, двигаясь по дворовой территории со стороны улицы Агрогородок, совершил наезд на пожилую женщину. Пострадавшая 1937 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия", — сказано в публикации.
На кадрах с моментом наезда видно, что бабуля медленно начинает переходить дорогу спереди спецтехники. Водитель, по всей видимости, не заметил медленного пешехода и тоже нажал на газ. Расследование обстоятельств несчастного случая и вынесение процессуального решения по его итогам взяла под свой контроль прокуратура, там предстоит выяснить, как шофёр проглядел старушку.
А 6 августа на Кронштадтском бульваре на севере Москвы водитель за рулём автомобиля Skoda сбил ребёнка, в результате чего тот скончался на месте от полученных травм. Лайф публиковал кадры аварии, на которых видно, что автомобилист мчался на большой скорости. Позже водитель обвинил в ДТП самого ребёнка.