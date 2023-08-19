Страшная гибель бабули под колёсами мусоровоза в Балашихе попала на видео

"19 августа 2023 года примерно в 11 часов дня водитель мусоровоза, двигаясь по дворовой территории со стороны улицы Агрогородок, совершил наезд на пожилую женщину. Пострадавшая 1937 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия", — сказано в публикации.

На кадрах с моментом наезда видно, что бабуля медленно начинает переходить дорогу спереди спецтехники. Водитель, по всей видимости, не заметил медленного пешехода и тоже нажал на газ. Расследование обстоятельств несчастного случая и вынесение процессуального решения по его итогам взяла под свой контроль прокуратура, там предстоит выяснить, как шофёр проглядел старушку.