Десятки тысяч человек эвакуировали с испанского острова из-за чудовищных пожаров

Бушующие на испанском острове Тенерифе природные пожары привели к эвакуации около 26 тысяч человек. Об этом со ссылкой на спасательные службы страны сообщило AFP.

Показатели эвакуированных зафиксировали в процессе переписи населения разных муниципалитетов. Всем оставшимся без жилья предоставили временное убежище.

Лесные пожары на Тенерифе. Видео © Twitter / Infos Françaises