Десятки тысяч человек эвакуировали с испанского острова из-за чудовищных пожаров
С испанского острова Тенерифе из-за пожаров эвакуировали 26 тысяч человек
Лесные пожары на Тенерифе. Обложка © Twitter / Infos Françaises
Бушующие на испанском острове Тенерифе природные пожары привели к эвакуации около 26 тысяч человек. Об этом со ссылкой на спасательные службы страны сообщило AFP.
Показатели эвакуированных зафиксировали в процессе переписи населения разных муниципалитетов. Всем оставшимся без жилья предоставили временное убежище.
Лесные пожары на Тенерифе. Видео © Twitter / Infos Françaises
Лесные пожары на Тенерифе начались 15 августа. По информации местных властей, экстренным службам до сих пор не удалось взять ситуацию под контроль.
Ранее Лайф рассказывал о чудовищных лесных пожарах, охвативших гавайский остров Мауи. Жертвами стихийного бедствия стали более ста человек, однако их число может быть и больше. Нанесённый огнём ущерб оценивается в 5,5 миллиарда долларов.