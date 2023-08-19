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19 августа, 20:23

Десятки тысяч человек эвакуировали с испанского острова из-за чудовищных пожаров

С испанского острова Тенерифе из-за пожаров эвакуировали 26 тысяч человек

<p>Лесные пожары на Тенерифе. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/InfosFrancaises/status/1692935059072758113/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Infos Françaises</a></p>

Лесные пожары на Тенерифе. Обложка © Twitter / Infos Françaises

Бушующие на испанском острове Тенерифе природные пожары привели к эвакуации около 26 тысяч человек. Об этом со ссылкой на спасательные службы страны сообщило AFP.

Показатели эвакуированных зафиксировали в процессе переписи населения разных муниципалитетов. Всем оставшимся без жилья предоставили временное убежище.

Лесные пожары на Тенерифе. Видео © Twitter / Infos Françaises

Лесные пожары на Тенерифе начались 15 августа. По информации местных властей, экстренным службам до сих пор не удалось взять ситуацию под контроль.

Заповедник Утриш на Кубани закрыли для туристов из-за опасности пожаров

Заповедник Утриш на Кубани закрыли для туристов из-за опасности пожаров

Ранее Лайф рассказывал о чудовищных лесных пожарах, охвативших гавайский остров Мауи. Жертвами стихийного бедствия стали более ста человек, однако их число может быть и больше. Нанесённый огнём ущерб оценивается в 5,5 миллиарда долларов.

Илья Пушкарев
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