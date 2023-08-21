Легендарный советский клоун Андрюша кремирован, объявлена дата захоронения праха

Народный артист РСФСР, режиссёр-постановщик номеров комического цирка и эстрады Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, был кремирован. Его прах будет захоронен 23 августа на Введенском кладбище Москвы, сообщила журналистам пресс-служба Российской государственной цирковой компании.

"Кремировали Николаева в день прощания. 23 августа в 12 часов на Введенском кладбище захоронят", — уточнили в Росгосцирке в беседе с ТАСС.