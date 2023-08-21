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21 августа, 08:43

Легендарный советский клоун Андрюша кремирован, объявлена дата захоронения праха

Прах циркового артиста Николаева захоронят на Введенском кладбище 23 августа

<p>Легенда советского цирка Андрей Николаев. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Optreden_van_clown_Andr%C3%A9_Nikolajev_met_ezeltje_voor_de_pers,_Bestanddeelnr_932-6574.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Rob Croes / Anefo</p>

Легенда советского цирка Андрей Николаев. Фото © Wikipedia / Rob Croes / Anefo

Народный артист РСФСР, режиссёр-постановщик номеров комического цирка и эстрады Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, был кремирован. Его прах будет захоронен 23 августа на Введенском кладбище Москвы, сообщила журналистам пресс-служба Российской государственной цирковой компании.

"Кремировали Николаева в день прощания. 23 августа в 12 часов на Введенском кладбище захоронят", — уточнили в Росгосцирке в беседе с ТАСС.

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Напомним, легендарный советский клоун Андрей Николаев скончался 14 августа в больнице в Москве, куда попал с острой стадией механической желтухи и коронавирусом. Ему было 85 лет. Медики предлагали артисту операцию, но он отказывался. Причиной смерти называются перитонит и некроз желчного пузыря. 18 августа прошло прощание с легендарным артистом, проститься с ним пришло множество звёзд, включая певца Александра Буйнова.

Андрей Бражников
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