Легендарный советский клоун Андрюша кремирован, объявлена дата захоронения праха
Прах циркового артиста Николаева захоронят на Введенском кладбище 23 августа
Легенда советского цирка Андрей Николаев. Фото © Wikipedia / Rob Croes / Anefo
Народный артист РСФСР, режиссёр-постановщик номеров комического цирка и эстрады Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, был кремирован. Его прах будет захоронен 23 августа на Введенском кладбище Москвы, сообщила журналистам пресс-служба Российской государственной цирковой компании.
"Кремировали Николаева в день прощания. 23 августа в 12 часов на Введенском кладбище захоронят", — уточнили в Росгосцирке в беседе с ТАСС.
Напомним, легендарный советский клоун Андрей Николаев скончался 14 августа в больнице в Москве, куда попал с острой стадией механической желтухи и коронавирусом. Ему было 85 лет. Медики предлагали артисту операцию, но он отказывался. Причиной смерти называются перитонит и некроз желчного пузыря. 18 августа прошло прощание с легендарным артистом, проститься с ним пришло множество звёзд, включая певца Александра Буйнова.