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23 августа, 15:00

10 гениальных изобретений, без которых уже невозможно представить комфортную жизнь

Каждый день появляются, казалось бы, незначительные изобретения, которые, напротив, сильно повышают комфорт нашей жизни. В подборке ниже собрали 10 как раз таких примеров.

"Австралийская компания представила новую технологию разметки дорог, которая светится в темноте", — CryptoStunnah.

Фото © Reddit / CryptoStunnah

Фото © Reddit / CryptoStunnah

"Сегодня медсестра на приёме использовала инфракрасное устройство для поиска вен", — Mochanoodle.

Фото © Reddit / Mochanoodle

Фото © Reddit / Mochanoodle

"В России на светофорах даже столбы горят нужным цветом", — m0rejuice.

Фото © Reddit / m0rejuice

Фото © Reddit / m0rejuice

"На таких качелях родители могут качаться вместе со своими маленькими детьми!" J0N90.

Фото © Reddit / J0N90

Фото © Reddit / J0N90

"Скамейка в парке, которая трансформируется в стол", — p50cal.

Фото © Reddit / p50cal

Фото © Reddit / p50cal

"В моей больнице на потолке установили фейковое окно — проводить недели в помещении уже не так тоскливо", — TheGrimReefah.

Фото © Reddit / TheGrimReefah

Фото © Reddit / TheGrimReefah

"В этом лифте есть кнопки для ног, поэтому не нужно ни к чему прикасаться руками", — mmartinez42793.

Фото © Reddit / mmartinez42793

Фото © Reddit / mmartinez42793

"На этом мосту установили ограждение с отверстиями для камер — теперь делать красивые фотографии ещё и безопасно", — pizzafourlife.

Фото © Reddit / pizzafourlife

Фото © Reddit / pizzafourlife

"Эту остановку "отвернули" от дороги, а не к ней. Так можно ждать автобус без ветра и возможности, что тебя обкатит водой из лужи", — birdnerdthethird.

Фото © Reddit / birdnerdthethird

Фото © Reddit / birdnerdthethird

"Этот замок в кабинке туалета также работает как полочка. Положишь телефон, и точно не забудешь его забрать", — zOneNzOnly.

Фото © Reddit / zOneNzOnly

Фото © Reddit / zOneNzOnly

Лишние детали: Беcполезные части тела и органы, которые эволюция случайно забыла в человеке

Лишние детали: Беcполезные части тела и органы, которые эволюция случайно забыла в человеке

Обложка ©

Reddit / Mochanoodle , mmartinez42793

Сергей Трофимов
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