10 гениальных изобретений, без которых уже невозможно представить комфортную жизнь
Каждый день появляются, казалось бы, незначительные изобретения, которые, напротив, сильно повышают комфорт нашей жизни. В подборке ниже собрали 10 как раз таких примеров.
"Австралийская компания представила новую технологию разметки дорог, которая светится в темноте", — CryptoStunnah.
Фото © Reddit / CryptoStunnah
"Сегодня медсестра на приёме использовала инфракрасное устройство для поиска вен", — Mochanoodle.
Фото © Reddit / Mochanoodle
"В России на светофорах даже столбы горят нужным цветом", — m0rejuice.
Фото © Reddit / m0rejuice
"На таких качелях родители могут качаться вместе со своими маленькими детьми!" — J0N90.
Фото © Reddit / J0N90
"Скамейка в парке, которая трансформируется в стол", — p50cal.
Фото © Reddit / p50cal
"В моей больнице на потолке установили фейковое окно — проводить недели в помещении уже не так тоскливо", — TheGrimReefah.
Фото © Reddit / TheGrimReefah
"В этом лифте есть кнопки для ног, поэтому не нужно ни к чему прикасаться руками", — mmartinez42793.
Фото © Reddit / mmartinez42793
"На этом мосту установили ограждение с отверстиями для камер — теперь делать красивые фотографии ещё и безопасно", — pizzafourlife.
Фото © Reddit / pizzafourlife
"Эту остановку "отвернули" от дороги, а не к ней. Так можно ждать автобус без ветра и возможности, что тебя обкатит водой из лужи", — birdnerdthethird.
Фото © Reddit / birdnerdthethird
"Этот замок в кабинке туалета также работает как полочка. Положишь телефон, и точно не забудешь его забрать", — zOneNzOnly.
Фото © Reddit / zOneNzOnly
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Reddit / Mochanoodle , mmartinez42793