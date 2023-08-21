Регион

Уведомления отключены

21 августа, 14:13

Тестовое голосование перед выборами пройдёт в Москве 25 августа

Голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдёт в Москве 25 августа в тестовом режиме, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалëв в ходе заседания структуры.

"Тест проведём 25 августа", сказал он.

По словам начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артёма Костырко, в текущем году на участках появится новый элемент — терминал электронного голосования. С его помощью можно будет в режиме офлайн посмотреть, как работает электронное голосование.

"То есть прийти с паспортом на участок и проголосовать электронно. Для людей процедура будет выглядеть так же, как она выглядела в прошлом году", пояснил он.

Благодаря электронному списку избирателей, добавил Костырко, все возможности двойного голосования не будут закрыты, будет выяснено, как работают устройства и готова ли система к таким нагрузкам. Кроме того, планируется проверить заложенные в неё "пользовательские сценарии": как люди реагируют на такой формат волеизъявления и какие могут возникнуть сложности. Он отметил, что всё это сделано в целях коррекции ключевых модулей для членов комиссии в оставшееся время и конечного удобства процесса в дни реального голосования.

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Напомним, что Сергей Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы мэра Москвы, которые состоятся 10 сентября. Градоначальник занимает этот пост с 2010 года, он побеждал на выборах два раза — в 2013-м и 2018 году. Всего же Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов для участия в выборах столичного градоначальника.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Матвей Константинов
  • Новости
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Политика России
  • Политика
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров