Тестовое голосование перед выборами пройдёт в Москве 25 августа
Голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдёт в Москве 25 августа в тестовом режиме, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалëв в ходе заседания структуры.
"Тест проведём 25 августа", — сказал он.
По словам начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артёма Костырко, в текущем году на участках появится новый элемент — терминал электронного голосования. С его помощью можно будет в режиме офлайн посмотреть, как работает электронное голосование.
"То есть прийти с паспортом на участок и проголосовать электронно. Для людей процедура будет выглядеть так же, как она выглядела в прошлом году", — пояснил он.
Благодаря электронному списку избирателей, добавил Костырко, все возможности двойного голосования не будут закрыты, будет выяснено, как работают устройства и готова ли система к таким нагрузкам. Кроме того, планируется проверить заложенные в неё "пользовательские сценарии": как люди реагируют на такой формат волеизъявления и какие могут возникнуть сложности. Он отметил, что всё это сделано в целях коррекции ключевых модулей для членов комиссии в оставшееся время и конечного удобства процесса в дни реального голосования.
Напомним, что Сергей Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы мэра Москвы, которые состоятся 10 сентября. Градоначальник занимает этот пост с 2010 года, он побеждал на выборах два раза — в 2013-м и 2018 году. Всего же Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов для участия в выборах столичного градоначальника.
ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев