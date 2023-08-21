Тестовое голосование перед выборами пройдёт в Москве 25 августа

Голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдёт в Москве 25 августа в тестовом режиме, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалëв в ходе заседания структуры.

"Тест проведём 25 августа", — сказал он.

По словам начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артёма Костырко, в текущем году на участках появится новый элемент — терминал электронного голосования. С его помощью можно будет в режиме офлайн посмотреть, как работает электронное голосование.

"То есть прийти с паспортом на участок и проголосовать электронно. Для людей процедура будет выглядеть так же, как она выглядела в прошлом году", — пояснил он.