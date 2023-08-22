Диетолог рассказала, как ожирение приводит к проблемам со зрением, либидо и психикой

Ожирение является серьёзным заболеванием, которое может привести к развитию различных заболеваний и осложнений. Это не только сахарный диабет. Лишний вес может вызвать даже проблемы со зрением. Об этом Лайфу рассказала врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

По её словам, в первую очередь страдают сосуды, что может привести к развитию артериальной гипертензии (повышению артериального давления). А уже это может повысить риск развития инсультов и серьёзных заболеваний сердца. Также избыточный вес может приводить к нарушениям сердечного ритма. Это связано с тем, что лишняя жировая масса может оказывать дополнительную нагрузку на орган, заставляя его работать быстрее или срываться с ритма.

В зависимости от генетической предрасположенности, увеличение массы тела может приводить к развитию сахарного диабета второго типа. Как подчеркнула Тихомирова, если есть предрасположенность к этому заболеванию, то избыточный жир может стать катализатором для его развития.

При избыточном весе также увеличивается нагрузка на суставы и позвоночник. Увеличивается отёчность и нагружается суставно-связочный аппарат, что может вызвать появление артрозов и болей в суставах и связках.

Кроме того, избыточный вес может стать причиной депрессии. Это связано с тем, что накопление избыточного жира в организме может вызывать отёк мозга (крайне незначительный), что, в свою очередь, может привести к снижению эмоционального фона, отмечает терапевт.

Ещё одна проблемная точка — это глаза. Ожирение может способствовать увеличению внутриглазного давления, так как избыточный жир может накапливаться вокруг глазного яблока и оказывать давление на него, вызывая отёк. Из-за этого и портится зрение.

Избыточный вес и ожирение могут приводить к накоплению жира в печени — жировому гепатозу. По словам врача, это состояние характеризуется наличием жировых капель внутри печёночных клеток, что может привести к их разрушению и снижению функции печени в целом. Печень играет важную роль в нашем организме, участвуя в 6000 различных химических реакций, поэтому накопление жира может приводить к нарушению её функций и ослаблению работы всего организма.

Также лишний вес может приводить к снижению либидо и мужественности у мужчин и бесплодию у женщин. Это связано с тем, что жир выделяет фермент ароматазу, который превращает мужской гормон тестостерон в женский половой гормон эстроген.

"У мужчин с избыточным весом этот процесс может протекать более интенсивно, что приводит к уменьшению уровня тестостерона — одного из важнейших мужских гормонов. У женщин жировая масса может выделять гормоны, которые нарушают нормальную работу яичников, что может быть одной из причин бесплодия. Кроме того, избыточный вес может приводить к нарушениям менструального цикла, гормональным нарушениям и избыточному оволосению у женщин", — добавила Тихомирова.