Врачи рассказали, чем может заболеть девочка после укола шприцем с мефедроном в каршеринге

Вероятность того, что десятилетняя девочка, которая укололась шприцем в салоне одной из машин каршерингового сервиса BelkaCar, заразится ВИЧ, гепатитом или другими инфекциями крайне невелика, но в теории это возможно. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

В Москве девочка случайно укололась шприцем, который торчал из сиденья в машине каршеринга BelkaCar. Видео © Telegram / SHOT

Как выяснила экспертиза, в шприце, который воткнулся в ногу девочки, оказался мефедрон. По словам врача, человек, оставивший в каршеринге шприц с наркотиком, точно зависимый. А такие люди чаще всего пренебрегают правилами безопасности при введении лекарств, поэтому не исключено, что он болеет ВИЧ и другими инфекциями, которые передаются через кровь, подчеркнула медик в беседе с "Вечерней Москвой".

При этом она добавила, что всё зависит от того, сколько на игле осталось молекул вируса. Так, если шприц находится во влажных условиях, благоприятных для размножения бактерий, то вирус сохраняется до нескольких суток.

"Поэтому исключить полностью вероятность заражения нельзя, но она невелика", — объяснила Чернышова.

Вместе с тем доктор исключила вероятность подхватить столбняк от такой инъекции. Что касается мефедрона, который находился в шприце, то после укола критических последствий быть не должно.

"Мефедрон не может принести никакого вреда детскому организму, потому что никто не ввёл препарат внутривенно, а просто задел. Даже сильнодействующее вещество не сможет нанести вред в таких микроскопических количествах", — пояснила Чернышова.

В свою очередь президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, руководитель наркологической клиники Руслан Исаев в беседе с RT считает, что если шприц был использованный, то риск заражения ВИЧ, гепатитом присутствует, но "он не такой, как если наркоманы целенаправленно пользуются одним шприцем". Всё зависит от концентрации, добавил эксперт. Нарколог также уточнил, что важно, насколько долго этот шприц находился в автомобиле. Если прошло несколько часов, то все вирусы погибли. Кроме того, Исаев заметил, что если шприц долго был в машине, то мог быть инфицирован, например, стафилококками и стрептококками, которые вызывают гнойные кожные болезни.

"Конечно, есть реальная опасность быть этим заражённой. Что надо делать? Я бы пролечил пару курсов специальными препаратами, которые применяются для лечения ВИЧ и гепатитов. Если нет возможности, то через две-три недели нужно сделать анализ на антитела M к этим вирусам и через месяц — на антитела G", — заключил нарколог.