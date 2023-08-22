Регион

Уведомления отключены

22 августа, 12:31

Шаман увидела у Зеленского наркозависимость и предположила, как он стал таким

Шаман Батыр: У Зеленского может быть наркозависимость из-за стресса в браке

У президента Украины Владимира Зеленского может быть наркотическая зависимость. Такое мнение высказала эзотерик-нумеролог и шаман Елена Батыр. Она заявила, что ей это "показано".

По её словам, украинский лидер употребляет некие вещества из-за нервного напряжения. Шаман считает, что у Зеленского вызывает стресс любое партнёрство, в том числе брак.

"Показано, что его сильно нервировала жена Елена. Он вступил с ней в брак, а она очень нервная. Может быть, виду не показывает, но мы-то смотрим глубоко", — рассказала она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Украине предрекли бунт и ликвидацию правительства Зеленского

Украине предрекли бунт и ликвидацию правительства Зеленского

Батыр полагает, что с приходом Зеленского на пост президента Украины ситуация с употреблением наркотических веществ усугубилась из-за увеличения стресса. При этом, по её словам, у него нет сильной зависимости, он может останавливаться, если хочет.

Напомним, многие пользователи Сети считают, что президент Украины Владимир Зеленский зависим от наркотических веществ. Об этом говорит его странное поведение и внешний вид. Американский актёр Джон Макгинли, сыгравший доктора Кокса в сериале "Клиника", призвал Зеленского начать лечиться от наркомании. А актёр и звезда фэнтезийной трилогии "Властелин колец" Элайджа Вуд предложил ему свою помощь в лечении.

Обложка ©

Getty Images / Clodagh Kilcoyne — Pool

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров