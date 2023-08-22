Шаман увидела у Зеленского наркозависимость и предположила, как он стал таким

У президента Украины Владимира Зеленского может быть наркотическая зависимость. Такое мнение высказала эзотерик-нумеролог и шаман Елена Батыр. Она заявила, что ей это "показано".

По её словам, украинский лидер употребляет некие вещества из-за нервного напряжения. Шаман считает, что у Зеленского вызывает стресс любое партнёрство, в том числе брак.

"Показано, что его сильно нервировала жена Елена. Он вступил с ней в брак, а она очень нервная. Может быть, виду не показывает, но мы-то смотрим глубоко", — рассказала она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Батыр полагает, что с приходом Зеленского на пост президента Украины ситуация с употреблением наркотических веществ усугубилась из-за увеличения стресса. При этом, по её словам, у него нет сильной зависимости, он может останавливаться, если хочет.