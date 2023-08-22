Шаман увидела у Зеленского наркозависимость и предположила, как он стал таким
Шаман Батыр: У Зеленского может быть наркозависимость из-за стресса в браке
У президента Украины Владимира Зеленского может быть наркотическая зависимость. Такое мнение высказала эзотерик-нумеролог и шаман Елена Батыр. Она заявила, что ей это "показано".
По её словам, украинский лидер употребляет некие вещества из-за нервного напряжения. Шаман считает, что у Зеленского вызывает стресс любое партнёрство, в том числе брак.
"Показано, что его сильно нервировала жена Елена. Он вступил с ней в брак, а она очень нервная. Может быть, виду не показывает, но мы-то смотрим глубоко", — рассказала она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Батыр полагает, что с приходом Зеленского на пост президента Украины ситуация с употреблением наркотических веществ усугубилась из-за увеличения стресса. При этом, по её словам, у него нет сильной зависимости, он может останавливаться, если хочет.
Напомним, многие пользователи Сети считают, что президент Украины Владимир Зеленский зависим от наркотических веществ. Об этом говорит его странное поведение и внешний вид. Американский актёр Джон Макгинли, сыгравший доктора Кокса в сериале "Клиника", призвал Зеленского начать лечиться от наркомании. А актёр и звезда фэнтезийной трилогии "Властелин колец" Элайджа Вуд предложил ему свою помощь в лечении.
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