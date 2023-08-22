Собянин поздравил с Днём флага: Триколор — это частичка души каждого из нас
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днём Государственного флага Российской Федерации. Он назвал триколор символом могущества нашей державы, под которым сегодня бойцы сражаются за свободу и независимость Родины, символом, который вдохновляет на победы учёных, спортсменов, мастеров культуры и других профессионалов.
"Белый, синий, красный — цвета чести и благородства, любви и великодушия, мужества и стойкости. Все эти качества воплощает в себе русский народ-победитель. Национальный триколор — это частичка души каждого из нас", — говорится в тексте поздравления.
Праздник Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Более 30 лет назад, после распада СССР, статус национального флага вновь получил триколор, а в 1994 году в нашей стране появился новый праздник — День флага. Лайф рассказывал об истории символа российской государственности в этом материале. А ранее россиян с праздником поздравил президент Владимир Путин, он выразил уверенность, что флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперёд.