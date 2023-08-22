Собянин поздравил с Днём флага: Триколор — это частичка души каждого из нас

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днём Государственного флага Российской Федерации. Он назвал триколор символом могущества нашей державы, под которым сегодня бойцы сражаются за свободу и независимость Родины, символом, который вдохновляет на победы учёных, спортсменов, мастеров культуры и других профессионалов.

"Белый, синий, красный — цвета чести и благородства, любви и великодушия, мужества и стойкости. Все эти качества воплощает в себе русский народ-победитель. Национальный триколор — это частичка души каждого из нас", — говорится в тексте поздравления.