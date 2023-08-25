5 принципов, как общаться с дураками и не сойти с ума

В жизни каждый из нас регулярно сталкивается с людьми, у которых уровень интеллекта… отличается, скажем мягко. Общение с такими личностями может быть серьёзным испытанием для нашего терпения и психического здоровья. Как сохранить свою душевную устойчивость и не сойти с ума при общении с дураками? Мы собрали пять принципов, которые помогут не потерять достоинства и избежать стресса.

1. Не поддавайтесь на провокации

Как общаться с дураками и не потерять выдержку. Фото © Shutterstock

Люди, которые говорят глупости, часто делают это ради эффекта. Они хотят вывести собеседника на экспрессию. Но если вы не поддадитесь на провокацию, если будете понимать, с кем имеете дело, то никакой эмоциональной реакции и не будет. Сохраняйте спокойствие и не реагируйте на попытки вас взбесить. Когда человек равнодушен к баловству, это помогает не потерять душевного равновесия и избежать конфликта.

2. Ставьте границы

Когда общаетесь с дураком, который нарушает ваши границы, не стесняйтесь говорить ему нет. Если вы не хотите обсуждать какую-то тему или делиться слишком личными деталями, скажите об этом в лоб. Вы имеете право на личное пространство, и никто не может его нарушать. Ставьте границы и защищайте свои права.

3. Не пытайтесь доказать им свою правоту

Пять принципов, как сохранить спокойствие при общении с дураками. Фото © Shutterstock

Бесполезно пытаться доказать дураку, что тот не прав. Он не услышит вас и будет только защищаться. Старайтесь не углубляться в дискуссию и воздерживаться от комментариев в ответ на его слова. В противном случае это с большой вероятностью приведёт к конфликту. Дурака лучше просто выслушать и забыть, что он там наговорил.

4. Держите дистанцию

Если вы общаетесь с дураком, который вас раздражает, держите эмоциональную дистанцию. Не делитесь с ним личными и слишком подробными деталями о своей жизни. Помните, что цель — сохранять спокойствие и не допустить конфликтов. Когда вы держите человека на расстоянии, то сможете избежать негативных эмоций и не пошатнуть своё психическое здоровье.

5. Как общаться с дураками?

Пять золотых правил, как себя вести с недалёкими людьми и не психовать. Фото © Shutterstock

Самый простой и логичный способ взаимодействий с дураком — это не контактировать с ним вообще. Если понимаете, что человек не приносит вам никакой пользы, а только раздражает или портит настроение, не стесняйтесь отказаться от общения с такой личностью. Нет смысла тратить своё время и эмоции на то, что не приносит никакой выгоды или хорошего настроения. Если вы не можете изменить ситуацию, то лучше просто уйдите от неё.