Топ-визажист раскрыл россиянкам секреты макияжа, который скроет следы недосыпа
Визажист Тима Лео: Праймер поможет коже выглядеть более свежей
Недосыпы, трудоголизм, домашние дела, дети, хобби — всё это отнимает у женщины много сил, но ведь хорошо хочется выглядеть в любой ситуации. И привести себя в состояние "выспавшегося человека" можно с помощью грамотного макияжа — и для этого совершенно не нужно сидеть у зеркала час, обложившись арсеналом косметики. Секреты такого мейкапа раскрыл в беседе с gazetametro.ru топ-визажист Тима Лео.
Бьюти-ритуал необходимо начать с правильного ухода:
- Умойтесь мягким средством, например пенкой. Это избавит кожу от загрязнений, появившихся за время сна.
- Нанесите под глаза патчи или маску, лучше, если они будут из холодильника. Это избавит от отёков.
- Протрите кожу тоником.
- Нанесите сыворотку.
- Если того требует состояние кожи, завершите уход увлажняющим кремом.
Переходим к мейкапу. В данной ситуации его основная функция – это маскировка, создание ровного тона лица, а также добавление мягких акцентов.
1. Праймер или лёгкий тональный крем со светоотражающими частицами поможет коже выглядеть более свежей и отдохнувшей.
2. Консилер с отражающим свет эффектом поможет скрыть синяки под глазами. Тима Лео советует выбирать средство на 1-2 тона светлее вашей кожи, а наносить его лучше всего пальцами. Но не переборщите — иначе избыток консилера забьётся в мимические морщинки и сделает их более выразительными.
2. Румяна. Они усилят эффект свежести, особенно если это холодный розовый или лёгкий розово-персиковый оттенок. Наносить его стоит на "яблочки" щёк и скулы. Чтобы макияж выглядел максимально естественно, отдайте предпочтение кремовым текстурам.
3. Хайлайтер добавит сияния. Легко проведите им по выступающей части скул, внутренним уголкам глаз, спинке носа, области под бровью и над верхней губой.
4. Карандаш для глаз и тушь. Сделать глаза визуально больше и скрыть покраснение можно с помощью подведения внутреннего века светлым карандашом. Затем накрасьте ресницы любимой тушью, но без фанатизма – кукольный эффект здесь ни к чему, говорит визажист.
5. Бальзам с натуральным розовым оттенком завершит образ, увлажнит губы и придаст им ухоженный вид.
Кстати, после макияжа не забывайте мыть кисти. Как рассказала Лайфу пластический хирург, косметолог Виолетта Терешкова, плохая гигиена инвентаря для мейкапа не просто вредит, но и создаёт опасные угрозы. Грязные кисти хранят в себе отмершие клетки кожи, кишечную палочку и стрептококки.
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