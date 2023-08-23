Топ-визажист раскрыл россиянкам секреты макияжа, который скроет следы недосыпа

Недосыпы, трудоголизм, домашние дела, дети, хобби — всё это отнимает у женщины много сил, но ведь хорошо хочется выглядеть в любой ситуации. И привести себя в состояние "выспавшегося человека" можно с помощью грамотного макияжа — и для этого совершенно не нужно сидеть у зеркала час, обложившись арсеналом косметики. Секреты такого мейкапа раскрыл в беседе с gazetametro.ru топ-визажист Тима Лео.

Бьюти-ритуал необходимо начать с правильного ухода: Умойтесь мягким средством, например пенкой. Это избавит кожу от загрязнений, появившихся за время сна.

Нанесите под глаза патчи или маску, лучше, если они будут из холодильника. Это избавит от отёков.

Протрите кожу тоником.

Нанесите сыворотку.

Если того требует состояние кожи, завершите уход увлажняющим кремом.

Переходим к мейкапу. В данной ситуации его основная функция – это маскировка, создание ровного тона лица, а также добавление мягких акцентов.

1. Праймер или лёгкий тональный крем со светоотражающими частицами поможет коже выглядеть более свежей и отдохнувшей.

2. Консилер с отражающим свет эффектом поможет скрыть синяки под глазами. Тима Лео советует выбирать средство на 1-2 тона светлее вашей кожи, а наносить его лучше всего пальцами. Но не переборщите — иначе избыток консилера забьётся в мимические морщинки и сделает их более выразительными.

2. Румяна. Они усилят эффект свежести, особенно если это холодный розовый или лёгкий розово-персиковый оттенок. Наносить его стоит на "яблочки" щёк и скулы. Чтобы макияж выглядел максимально естественно, отдайте предпочтение кремовым текстурам.

3. Хайлайтер добавит сияния. Легко проведите им по выступающей части скул, внутренним уголкам глаз, спинке носа, области под бровью и над верхней губой.

4. Карандаш для глаз и тушь. Сделать глаза визуально больше и скрыть покраснение можно с помощью подведения внутреннего века светлым карандашом. Затем накрасьте ресницы любимой тушью, но без фанатизма – кукольный эффект здесь ни к чему, говорит визажист.

5. Бальзам с натуральным розовым оттенком завершит образ, увлажнит губы и придаст им ухоженный вид.