Макияж после 50: Как правильно краситься, чтобы омолодиться и снова выглядеть на 30

К сожалению, повернуть ход времени в обратную сторону мы не можем. Но вот попытаться скрыть свой истинный возраст при желании, конечно, людям по силам. Как только женщина понимает, что приближается к порогу в 50 лет, ей важно ввести в свою жизнь новые правила. Например, изменить причёску на более подходящую. Но и этого недостаточно. Если желаете выглядеть на 30, не забудьте про эти правила антивозрастного макияжа.

Правильные цвета помад для женщин 50+

Главные правила антивозрастного макияжа. Фото © Shutterstock

Если хотите омолодиться и выглядеть, словно вам всего 30, запомните это правило. При антивозрастном макияже никогда не стоит прибегать к помадам тёмных оттенков и плотных текстур. Потому что с возрастом губы у женщин теряют не только объём, но и контур. На них появляются кисетные морщинки. Помадой насыщенного тёмного цвета вы их подчеркнёте. После 50 лет лучше всего в макияже использовать блеск персикового и нежно-розового оттенков или вовсе прозрачный. Светлые помады с увлажняющей формулой тоже разрешены.

Кожа нуждается в особом уходе

С возрастом уменьшается выработка естественного коллагена, поэтому кожа лица у женщин 50+ может терять эластичность, становиться слишком сухой и покрываться паутинками морщин. Чтобы минимизировать эффект старости, следует заботиться о коже до и после нанесения макияжа. Не скупитесь на увлажняющие кремы и маски, делайте антивозрастной массаж лица и всегда наносите перед выходом на улицу солнцезащитный крем.

Хайлайтер — друг каждой дамы в 50 лет

Как правильно наносить макияж женщинам 50+. Фото © Shutterstock

Вытекает из предыдущего пункта и этот. При старении нередко лицо у женщин 50+ худеет, на нём появляются впадинки. Чтобы отвлечь от них внимание и восстановить необходимый объём 30-летней барышни, следует запастись блестящими хайлайтерами. Они придадут красивый объём в антивозрастном макияже и замаскируют впалые участки.

Никаких чётких линий

Графика на лице — удел молодых. Потому что на коже ещё не так часто встречаются морщинки и складки. Используя карандаш или подводку для глаз чёрного или очень тёмных цветов, вы только подчеркнёте свои старческие изменения. В антивозрастном макияже для женщин 50+ лучше избегать чётких графичных линий, не красить нижние реснички и заменить угольный карандаш на оттенки серого, стального и тёмно-коричневого.

Макияж в 50: какой тональный крем выбрать

Главные правила в макияже 50-летних женщин: что внешне омолодит. Фото © Shutterstock

Чтобы выглядеть моложе своих реальных цифр в паспорте, точно стоит отказаться от плотных текстур. Визажисты советуют при антивозрастном макияже женщинам за 50 придерживаться лёгкости. То есть выбирать продукты тёплых оттенков с тонким покрытием. Они не будут забиваться в морщинки, значит, привлекать к ним внимание тоже. Хорошо бы ещё перед нанесением антивозрастного макияжа пользоваться базой под тональный крем, которая идеально сольётся с оттенком кожи.