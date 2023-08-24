Сенатор Карасин: БРИКС не будет менять название после расширения в 2024 году
Объединение БРИКС не будет менять название после принятия в состав организации шести новых стран. Об этом заявил председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
"Это никоим образом не изменит название БРИКС, так как оно стало международно признанным брендом. Но участие ещё шести влиятельных больших государств упрочит позиции и сделает обсуждение экономических проблем, вопросов, связанных с финансовыми сторонами, культурными обменами", — сказал сенатор в беседе с Ura.ru.
По его мнению, БРИКС будет фокусировать внимание прежде всего на торгово-экономических и финансовых вопросах. Карасин также назвал правильным решение предоставить членство в организации ещё шести странам. Он указал, что нынешний саммит в ЮАР оставил очень позитивное впечатление. Кроме того, сенатор добавил, что главное для БРИКС — объединять страны, а не соперничать с другими международными организациями.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент РФ Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. Сегодня члены объединения приняли итоговую декларацию и объявили о членстве в организации с 2024 года шести новых стран — Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блестящими результаты саммита БРИКС.