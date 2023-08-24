Лавров проводит переговоры с генсеком ООН Гутерришем на полях саммита БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях саммита БРИКС, который проходит в ЮАР. Об этом сообщила официальный представить российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент РФ Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. Сегодня члены объединения приняли итоговую декларацию и объявили о членстве в организации с 2024 года шести новых стран: Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. В МИД РФ назвали блестящими результаты саммита БРИКС.