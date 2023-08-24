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24 августа, 15:00

Лавров проводит переговоры с генсеком ООН Гутерришем на полях саммита БРИКС

<p>Переговоры Сергея Лаврова и Антониу Гутерриша в ЮАР. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/6024" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MariaVladimirovnaZakharova</a></p>

Переговоры Сергея Лаврова и Антониу Гутерриша в ЮАР. Обложка © t.me / MariaVladimirovnaZakharova

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях саммита БРИКС, который проходит в ЮАР. Об этом сообщила официальный представить российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Переговоры Сергея Лаврова с генеральным секретарём ООН [Антониу Гутерришем]", — написала дипломат, опубликовав совместную фотографию министра иностранных дел РФ и генсека всемирной организации.

Темы переговоров Захарова не раскрыла. Вероятно, была затронута тема зерновой сделки, которая была приостановлена.

Лавров рассказал, планируют ли менять название БРИКС из-за расширения

Лавров рассказал, планируют ли менять название БРИКС из-за расширения

Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент РФ Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. Сегодня члены объединения приняли итоговую декларацию и объявили о членстве в организации с 2024 года шести новых стран: Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. В МИД РФ назвали блестящими результаты саммита БРИКС.

Иван Косицын
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