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24 августа, 15:20

Историк Шаповалов назвал российский триколор символом Крымской весны

<p>Владимир Шаповалов в ходе круглого стола "День флага России: консолидация вокруг главных символов страны". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-217233130_1656" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЭИСИ – Повестка дня</a></p>

Владимир Шаповалов в ходе круглого стола "День флага России: консолидация вокруг главных символов страны". Обложка © VK / ЭИСИ – Повестка дня

История России связана с флагом, гимном и гербом государства, отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. В ходе круглого стола "День флага России: консолидация вокруг главных символов страны" он подчеркнул, что триколор символизирует историческую преемственность и Крымскую весну.

"Триколор — это символ Крымской весны, символ событий, связанных с борьбой за Донбасс. Он связан с событиями не только истории, но и современного дня", — сказал Шаповалов.

Историк подчеркнул, что российский флаг — символ неразрывности прошлого и настоящего. Триколор является первым официальным флагом нашей страны, он связан с победами страны в XVII, XVIII, XIX и XX веках. Слова Шаповалова приводит пресс-служба Экспертного института социальных исследований во "ВКонтакте".

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Напомним, 22 августа в стране ежегодно отмечается День Государственного флага России. Президент РФ Владимир Путин поздравил сограждан с праздником. Его каждый отмечал по-своему. Экстремал, например, с российским флагом прыгнул в 127-метровый провал в Хакасии. А кто-то на Эльбрусе развернул 11-метровый триколор.

Светлана Оперук
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