Историк Шаповалов назвал российский триколор символом Крымской весны

История России связана с флагом, гимном и гербом государства, отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. В ходе круглого стола "День флага России: консолидация вокруг главных символов страны" он подчеркнул, что триколор символизирует историческую преемственность и Крымскую весну.

"Триколор — это символ Крымской весны, символ событий, связанных с борьбой за Донбасс. Он связан с событиями не только истории, но и современного дня", — сказал Шаповалов.