Власти рассказали, есть ли российские суда в районе сброса радиоактивной воды Японией
Росрыболовство не увидело повода для опасений из-за сброса воды с АЭС "Фукусима"
Российские рыбаки сейчас не ведут промысел в местах сброса воды с АЭС "Фукусима" в Тихий океан, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Поэтому ведомство не видит причин для опасений.
"Сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасений не вызывает. В настоящее время промысел в районе, в котором осуществляется сброс воды, российскими судами не ведётся", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, за последние три года объём импорта морепродуктов из Японии в РФ упал на 93%. Так, в 2020 году в нашу страну было ввезено 2,9 тысячи тонн продукции, в 2021-м — 1,4 тысячи тонн, в 2022-м — всего 192 тонны, а с января по июль этого года — 112 тонн. В Росрыболовстве также напомнили, что Роспотребнадзор в настоящее время ведёт усиленный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии. Кроме того, Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в ближайшей перспективе проведёт исследования для оценки состояния водных биоресурсов в зоне распространения воды, сброшенной с АЭС.
Ранее Лайф сообщал, что до конца марта 2024 года с аварийной АЭС "Фукусима-1" сбросят 31,2 тысячи тонн воды с радиоактивным тритием. Причём Китай и Россия высказывали претензии Японии из-за плана сбросить воду с АЭС. Однако сегодня, 24 августа, Япония начала сливать её в океан, на фоне этого Китай закрыл границу для японских морепродуктов.
ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON