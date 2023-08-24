Власти рассказали, есть ли российские суда в районе сброса радиоактивной воды Японией

Как отметили в ведомстве, за последние три года объём импорта морепродуктов из Японии в РФ упал на 93%. Так, в 2020 году в нашу страну было ввезено 2,9 тысячи тонн продукции, в 2021-м — 1,4 тысячи тонн, в 2022-м — всего 192 тонны, а с января по июль этого года — 112 тонн. В Росрыболовстве также напомнили, что Роспотребнадзор в настоящее время ведёт усиленный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии. Кроме того, Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в ближайшей перспективе проведёт исследования для оценки состояния водных биоресурсов в зоне распространения воды, сброшенной с АЭС.