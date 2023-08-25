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25 августа, 10:24

Песков сообщил о подготовке к скорой встрече Путина и Эрдогана

<p>Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a>, © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk</p>

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin.ru, © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют встретиться в скором времени, подготовка к этому уже идёт, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Она уже готовится, готовится весьма плотно", — подчеркнул он.

Песков пообещал, что о сроках встречи будет сказано заблаговременно, при этом страны в таких ситуациях синхронизируют подобные объявления.

Эрдоган надеется встретиться с Путиным между саммитом G20 и ГА ООН

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Напомним, вопрос о встрече лидеров РФ и Турции обсуждается с конца июля, когда была приостановлена зерновая сделка. Турецкий телеканал A Haber сообщал, что Путин и Эрдоган встретятся в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в РФ. Появлялась информация, что переговоры президентов могут состояться уже 31 августа. Также говорилось, что Путин и Эрдоган, возможно, встретятся 4 сентября в Сочи.

Татьяна Миссуми
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