Песков сообщил о подготовке к скорой встрече Путина и Эрдогана

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют встретиться в скором времени, подготовка к этому уже идёт, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Она уже готовится, готовится весьма плотно", — подчеркнул он.