Песков сообщил о подготовке к скорой встрече Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin.ru, © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют встретиться в скором времени, подготовка к этому уже идёт, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Она уже готовится, готовится весьма плотно", — подчеркнул он.
Песков пообещал, что о сроках встречи будет сказано заблаговременно, при этом страны в таких ситуациях синхронизируют подобные объявления.
Напомним, вопрос о встрече лидеров РФ и Турции обсуждается с конца июля, когда была приостановлена зерновая сделка. Турецкий телеканал A Haber сообщал, что Путин и Эрдоган встретятся в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в РФ. Появлялась информация, что переговоры президентов могут состояться уже 31 августа. Также говорилось, что Путин и Эрдоган, возможно, встретятся 4 сентября в Сочи.