Госдеп: США не получали от МИД Нигера запрос на отзыв дипперсонала
Повседневная жизнь в Нигере после госпереворота. Обложка © AP / TASS / Sam Mednick
Власти США не получали от МИД Нигера, находящегося под контролем мятежников, запроса на отзыв дипломатического персонала из страны. Об этом информировали ТАСС в Госдепартаменте.
Нигерийская сторона сообщила Вашингтону, что письмо с требованием к американскому дипперсоналу уехать из страны, изображения которого гуляют в Сети, не было выпущено министерством. Такого запроса в адрес американского правительства не делалось.
Ранее была информация, что мятежники в Нигере дали послам ФРГ и США 48 часов на то, чтобы покинуть территорию страны. Поводом якобы послужила политика Берлина и Вашингтона, которая противоречит интересам африканского государства
Напомним, что 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Попытку добиться освобождения свергнутого президента Мохамеда Базума предпринимала миссия Экономического сообщества стран Западной Африки. Однако переговоры с мятежниками оказались провальными.