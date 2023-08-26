Госдеп: США не получали от МИД Нигера запрос на отзыв дипперсонала

Власти США не получали от МИД Нигера, находящегося под контролем мятежников, запроса на отзыв дипломатического персонала из страны. Об этом информировали ТАСС в Госдепартаменте.

Нигерийская сторона сообщила Вашингтону, что письмо с требованием к американскому дипперсоналу уехать из страны, изображения которого гуляют в Сети, не было выпущено министерством. Такого запроса в адрес американского правительства не делалось.

Ранее была информация, что мятежники в Нигере дали послам ФРГ и США 48 часов на то, чтобы покинуть территорию страны. Поводом якобы послужила политика Берлина и Вашингтона, которая противоречит интересам африканского государства