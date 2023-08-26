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26 августа, 00:56

Госдеп: США не получали от МИД Нигера запрос на отзыв дипперсонала

<p>Повседневная жизнь в Нигере после госпереворота. Обложка © AP / TASS / Sam Mednick</p>

Повседневная жизнь в Нигере после госпереворота. Обложка © AP / TASS / Sam Mednick

Власти США не получали от МИД Нигера, находящегося под контролем мятежников, запроса на отзыв дипломатического персонала из страны. Об этом информировали ТАСС в Госдепартаменте.

Нигерийская сторона сообщила Вашингтону, что письмо с требованием к американскому дипперсоналу уехать из страны, изображения которого гуляют в Сети, не было выпущено министерством. Такого запроса в адрес американского правительства не делалось.

Ранее была информация, что мятежники в Нигере дали послам ФРГ и США 48 часов на то, чтобы покинуть территорию страны. Поводом якобы послужила политика Берлина и Вашингтона, которая противоречит интересам африканского государства

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Напомним, что 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Попытку добиться освобождения свергнутого президента Мохамеда Базума предпринимала миссия Экономического сообщества стран Западной Африки. Однако переговоры с мятежниками оказались провальными.

Лариса Сафронова
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