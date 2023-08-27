На гавайском острове Мауи эвакуируют жителей из-за риска новых лесных пожаров
Последствия природных пожаров на острове Мауи на Гавайях. Обложка © ТАСС / Cover Images via ZUMA Press
На гавайском острове Мауи в районе Лахайна загорелась территория площадью четыре гектара. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Ранее сильные лесные пожары бушевали в нескольких километрах отсюда. Сейчас спасатели стали тушить огонь сверху, используя вертолёт. Местные власти сообщили, что пожар уже не представляет угрозы, однако в целях безопасности жителей эвакуировали.
Напомним, в августе на Гавайях вспыхнули крупные лесные пожары. Последний раз сообщалось о 114 погибших, из которых удалось опознать только 27. Нынешний пожар стал самым смертоносным в США более чем за век, а в истории одноимённого штата превзошёл по смертности цунами 1960 года, в результате которого погибли 60 человек. Президент Джо Байден не сразу прибыл в пострадавший штат, а когда приехал — нарвался на недовольных местных жителей.