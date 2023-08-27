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27 августа, 03:59

На гавайском острове Мауи эвакуируют жителей из-за риска новых лесных пожаров

<p>Последствия природных пожаров на острове Мауи на Гавайях. Обложка © ТАСС / Cover Images via ZUMA Press</p>

Последствия природных пожаров на острове Мауи на Гавайях. Обложка © ТАСС / Cover Images via ZUMA Press

На гавайском острове Мауи в районе Лахайна загорелась территория площадью четыре гектара. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Ранее сильные лесные пожары бушевали в нескольких километрах отсюда. Сейчас спасатели стали тушить огонь сверху, используя вертолёт. Местные власти сообщили, что пожар уже не представляет угрозы, однако в целях безопасности жителей эвакуировали.

На Гавайях из-за лесных пожаров число пропавших без вести возросло до 1,1 тысячи

На Гавайях из-за лесных пожаров число пропавших без вести возросло до 1,1 тысячи

Напомним, в августе на Гавайях вспыхнули крупные лесные пожары. Последний раз сообщалось о 114 погибших, из которых удалось опознать только 27. Нынешний пожар стал самым смертоносным в США более чем за век, а в истории одноимённого штата превзошёл по смертности цунами 1960 года, в результате которого погибли 60 человек. Президент Джо Байден не сразу прибыл в пострадавший штат, а когда приехал — нарвался на недовольных местных жителей.

Лариса Сафронова
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