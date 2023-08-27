На гавайском острове Мауи эвакуируют жителей из-за риска новых лесных пожаров

На гавайском острове Мауи в районе Лахайна загорелась территория площадью четыре гектара. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Ранее сильные лесные пожары бушевали в нескольких километрах отсюда. Сейчас спасатели стали тушить огонь сверху, используя вертолёт. Местные власти сообщили, что пожар уже не представляет угрозы, однако в целях безопасности жителей эвакуировали.