На Гавайях из-за лесных пожаров число пропавших без вести возросло до 1,1 тысячи

Число пропавших без вести из-за лесных пожаров на Гавайях на данный момент составляет от одной тысячи до 1,1 тысячи. ЧП унесло жизни минимум 115 человек, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местные власти.

Лесные пожары в американском штате Гавайи. Видео © Twitter / Mahmood88239370 / evocentralnews

"Мы не оставим камня на камне, мы рассматриваем всех в списке [пропавших без вести], пока не докажем, что их нет в этом списке", — подчеркнул представитель ФБР Стивен Мерилл.