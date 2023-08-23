На Гавайях из-за лесных пожаров число пропавших без вести возросло до 1,1 тысячи
Число пропавших без вести из-за лесных пожаров на Гавайях на данный момент составляет от одной тысячи до 1,1 тысячи. ЧП унесло жизни минимум 115 человек, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местные власти.
Лесные пожары в американском штате Гавайи. Видео © Twitter / Mahmood88239370 / evocentralnews
"Мы не оставим камня на камне, мы рассматриваем всех в списке [пропавших без вести], пока не докажем, что их нет в этом списке", — подчеркнул представитель ФБР Стивен Мерилл.
По его словам, поисково-спасательные операции продолжаются. Мерилл отметил, что ранее также заявлялось о 1,4 тысячи пропавших без вести. Сейчас они уже найдены.
Напомним, в августе на Гавайях вспыхнули крупные лесные пожары. Последний раз сообщалось о 114 погибших, из которых удалось опознать только 27. Нынешний пожар стал самым смертоносным в США более чем за век, а в истории одноимённого штата превзошёл по смертности цунами 1960 года, в результате которого погибло 60 человек. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отчитала американского президента Джо Байдена за то, что он отправляет миллиарды долларов Украине, а пострадавшим на Гавайях выделяет всего ничего. К слову, накануне Байден всё-таки приехал на Гавайи, где его встретили возмущённые жители. Там он в ходе выступления приукрасил историю про пожар, который случился в его доме.
EPA / ТАСС / Etienne Laurent