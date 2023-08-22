"Почти потерял жену и кошку": Байден на сгорающих Гавайях приукрасил историю про пожар в своём доме
Байден на Гавайях заявил, что едва не потерял жену 19 лет назад при пожаре
Президент США Джо Байден в ходе выступления на охваченных огнём Гавайях рассказал местным жителям, что едва не потерял жену Джилл, машину и кошку при сильном пожаре в его доме, якобы произошедшем в 2008 году.
"Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку <...>, короче говоря, я почти потерял мою жену, [машину] Corvette 67-го года и кошку", — сказал Байден, отметив, что это произошло "15 лет" назад.
Однако, по данным агентства Associated Press, инцидент произошёл в 2004 году, когда действующий американский лидер был сенатором. На кухне его дома в штате Делавэр действительно произошло небольшое возгорание из-за удара молнии. В результате происшествия никто не пострадал, огонь удалось взять под контроль за 20 минут. Джилл Байден сама вызвала пожарных.
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Напомним, в августе на Гавайях вспыхнули крупные лесные пожары. По последним данным, погибли 114 человек, из которых удалось опознать только 27. Нынешний пожар стал самым смертоносным в США более чем за век, а в истории одноимённого штата превзошёл по смертности цунами 1960 года, в результате которого погибло 60 человек. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отчитала президента за то, что он отправляет миллиарды долларов Украине, а пострадавшим на Гавайях выделяет всего ничего. Наконец, сегодня утром Байден приехал на Гавайи, где его встретили возмущённые протестующие.
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