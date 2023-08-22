"Почти потерял жену и кошку": Байден на сгорающих Гавайях приукрасил историю про пожар в своём доме

Президент США Джо Байден в ходе выступления на охваченных огнём Гавайях рассказал местным жителям, что едва не потерял жену Джилл, машину и кошку при сильном пожаре в его доме, якобы произошедшем в 2008 году.

"Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку <...>, короче говоря, я почти потерял мою жену, [машину] Corvette 67-го года и кошку", — сказал Байден, отметив, что это произошло "15 лет" назад.