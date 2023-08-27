Киев насчитал более 10 покушений на главу разведки Буданова
В ГУР утверждают, что с 2014 года Буданов пережил более десяти покушений
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde
С 2014 года на руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова было совершено более десяти покушений, заявил официальный представитель ведомства Андрей Юсов.
"Суммарно больше десяти", — сказал он в интервью ютуб-каналу ISLND TV.
К слову, по сведениям СМИ, этим летом главный разведчик Украины был на волоске от смерти. Журналисты утверждали, что Буданов получил тяжёлое ранение после российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Некоторые даже писали о его гибели. В то же время представитель ГУР утверждал, что у Буданова всё хорошо. Тот и правда через некоторое время объявился, по некоторым данным, он лечился в берлинской клинике.