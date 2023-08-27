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27 августа, 16:33

Киев насчитал более 10 покушений на главу разведки Буданова

В ГУР утверждают, что с 2014 года Буданов пережил более десяти покушений

<p>Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde</p>

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde

С 2014 года на руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова было совершено более десяти покушений, заявил официальный представитель ведомства Андрей Юсов.

"Суммарно больше десяти", сказал он в интервью ютуб-каналу ISLND TV.

Обнародованы документы о лечении Буданова в берлинской клинике

Обнародованы документы о лечении Буданова в берлинской клинике

К слову, по сведениям СМИ, этим летом главный разведчик Украины был на волоске от смерти. Журналисты утверждали, что Буданов получил тяжёлое ранение после российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Некоторые даже писали о его гибели. В то же время представитель ГУР утверждал, что у Буданова всё хорошо. Тот и правда через некоторое время объявился, по некоторым данным, он лечился в берлинской клинике.

Матвей Константинов
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