В Грузии исключили возможность нового обрушения скалы у монастыря Шиомгвиме

Угроза повторного обрушения скалы рядом со средневековым монастырём Шиомгвиме в Грузии отсутствует. Такой сценарий исключили в Национальном агентстве по охране окружающей среды.

По данным местных геологов, в настоящее время территория вокруг обители безопасна. Однако необходимо постоянно следить за поведением горных пород. Для получения более подробных данных специалисты планируют провести ряд исследований.

Напомним, 27 августа на монастырь обрушился мощный оползень. Очевидцы запечатлели произошедшее на камеры телефонов. На кадрах видно, что пыль от земных пород полностью заволакивает архитектурный комплекс.

Оползень накрыл монастырь Шиомгвиме в Грузии. Видео © Telegram / Николай Левшиц – channel in Georgia / Грузия