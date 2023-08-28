В России предложили наказывать по УК за брошенные в общественных местах шприцы
Вице-спикер ГД Чернышов готовит проект об ответственности за брошенные шприцы
В Госдуму планируют внести законопроект об уголовной ответственности за брошенные в общественных местах шприцы. Соответствующий документ разрабатывает вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР).
В беседе с РИА "Новости" он заявил, что оставление шприцев в общественных местах подпадает под статью "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий". Законопроект планируется внести в Госдуму в ходе осенней сессии.
По словам парламентария, наказание по вышеуказанной статье предусматривает в том числе штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей, а в случае тяжких последствий и смерти двух и более лиц — до семи лет лишения свободы. Данный законопроект вице-спикер ГД решил разработать после того, как в РФ летом произошёл ряд инцидентов, когда люди пострадали из-за брошенных шприцев.
"В августе в Москве и других городах России произошёл ряд вопиющих инцидентов, когда люди пострадали в результате брошенных или — нельзя исключать и такую версию — специально оставленных в общественных местах шприцев", — пояснил свою инициативу вице-спикер.
Напомним, ранее в Москве шприц с жидкостью светло-бежевого цвета, который был воткнут в сиденье автомобиля каршеринга, вонзился в ногу 10-летней девочки, когда она покидала машину. Экспертиза показала, что в шприце находился наркотик мефедрон. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
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