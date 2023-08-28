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28 августа, 07:32

В России предложили наказывать по УК за брошенные в общественных местах шприцы

Вице-спикер ГД Чернышов готовит проект об ответственности за брошенные шприцы

В Госдуму планируют внести законопроект об уголовной ответственности за брошенные в общественных местах шприцы. Соответствующий документ разрабатывает вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР).

В беседе с РИА "Новости" он заявил, что в данный момент готовит законопроект о поправках в Уголовный кодекс, чтобы квалифицировать такие действия (брошенные в общественных местах шприцы) как подпадающие под статью "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий". Его планируется внести в Госдуму в ходе осенней сессии.

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По словам парламентария, наказание по этой статье предусматривает в том числе штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей, а в случае тяжких последствий и смерти двух и более лиц — до семи лет лишения свободы.

"В августе в Москве и других городах России произошёл ряд вопиющих инцидентов, когда люди пострадали в результате брошенных или — нельзя исключать и такую версию — специально оставленных в общественных местах шприцев", — пояснил свою инициативу вице-спикер.

Напомним, ранее в Москве шприц с жидкостью светло-бежевого цвета, который был воткнут в сиденье автомобиля каршеринга, вонзился в ногу несовершеннолетней пассажирки, когда она покидала машину. Экспертиза показала, что в шприце находился наркотик мефедрон. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

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Иван Косицын
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