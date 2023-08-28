В Кузбассе третий день ищут 14-летнюю девочку, не исключено, что она сбежала с 38-летним любовником
В Кемеровской области третий день ищут 14-летнюю девочку
В Кемеровской области третий день ищут 14-летнюю девочку. Мария пропала с разъезда Новый Исток Промышленновского округа. Правоохранители возбудили уголовное дело. Как пишет Mash Siberia, вместе с Машей пропал 38-летний мужчина, который мог быть её любовником.
Соседи рассказали, что семья ребёнка асоциальная: мать выпивает и водит в дом собутыльников. Один из них год назад влюбился в девочку, и у них начался роман с согласия матери. Та даже называла мужчину "зятем". При этом сам любовник женат, его супруга недавно родила пятого ребёнка. Но он бросил семью и ушёл жить к юной возлюбленной.
По словам местных жителей, обманутая жена и сообщила полиции о связи супруга с несовершеннолетней. В ПДН запросили у девочки справку от гинеколога — до 25 августа она должна была её принести. Но в этот день Мария пропала, вместе с ней и её сожитель.
Телеграм-канал уточняет, что ранее ПДН уже забирала детей из семьи, когда бывшего мужа их матери осудили за изнасилование 8-летней дочери. Позже ребят вернули домой.
А ранее в Анапе девятилетняя девочка пошла гулять и не вернулась домой. Позже выяснилось, что малышка убежала из-за ссоры с мамой. Позже её видели в магазине "Пятёрочка", где девочка просила еды. А затем малышка обратилась к жительнице станицы Анапской с просьбой дать денег. Но бдительная анапчанка сообщила о девочке в полицию.
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