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28 августа, 12:31

Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Глеба Панфилова

Путин: Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности

<p>Режиссёр Глеб Панфилов. Обложка © ТАСС / EPA / URS FLUEELER</p>

Режиссёр Глеб Панфилов. Обложка © ТАСС / EPA / URS FLUEELER

Умерший народный артист РСФСР Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким кинодеятеля.

"Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, Панфилов заслужил высочайшее признание благодаря таланту, безграничной преданности своему делу. Президент подчеркнул, что светлая память о режиссёре навсегда останется в сердцах почитателей многогранного творчества.

"Абсолютный новатор": Никита Михалков высказался о смерти Глеба Панфилова

"Абсолютный новатор": Никита Михалков высказался о смерти Глеба Панфилова

Напомним, 26 августа умер 89-летний режиссёр и сценарист Глеб Панфилов. По некоторым данным, причиной смерти стал повторный инсульт. Также у Панфилова диагностировали пневмонию и тромбоцитоз. Церемония прощания с артистом состоится 30 августа, его похоронят на московском Новодевичьем кладбище.

Светлана Оперук
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