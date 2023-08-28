Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Глеба Панфилова
Путин: Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности
Режиссёр Глеб Панфилов. Обложка © ТАСС / EPA / URS FLUEELER
Умерший народный артист РСФСР Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким кинодеятеля.
"Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
По словам Путина, Панфилов заслужил высочайшее признание благодаря таланту, безграничной преданности своему делу. Президент подчеркнул, что светлая память о режиссёре навсегда останется в сердцах почитателей многогранного творчества.
Напомним, 26 августа умер 89-летний режиссёр и сценарист Глеб Панфилов. По некоторым данным, причиной смерти стал повторный инсульт. Также у Панфилова диагностировали пневмонию и тромбоцитоз. Церемония прощания с артистом состоится 30 августа, его похоронят на московском Новодевичьем кладбище.