Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Глеба Панфилова

Умерший народный артист РСФСР Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким кинодеятеля.

"Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.