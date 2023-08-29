Автор нового учебника по истории раскрыл его сильные стороны и ответил на критику

Новые учебники по истории предоставят школьникам возможность самостоятельно оценивать исторические факты, а критикуют пособие лишь те, кто пытается оказать на аудиторию психоэмоциональное влияние. Об этом заявил член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) и авторского коллектива единого госучебника по истории Юрий Никифоров. Его слова приводит газета "Петербургский дневник".

Никифоров подчеркнул, что критики учебника пытаются оказать влияние на общество за счёт политизированной и субъективной оценки фактов, которые просто излагаются в учебниках, но не навязываются школьникам. При этом он уточнил, что недоброжелатели целиком игнорируют тот факт, что в учебнике есть методический аппарат, то есть вопросы и задания для самостоятельной работы.

"Эта составляющая учебника ответственна за решение задач по формированию познавательной самостоятельности школьников, выработке навыков критического мышления", — заявил Никифоров.