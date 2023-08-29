Автор нового учебника по истории раскрыл его сильные стороны и ответил на критику
Историк Никифоров: Новый госучебник позволит школьникам самим оценить факты
Новые учебники по истории предоставят школьникам возможность самостоятельно оценивать исторические факты, а критикуют пособие лишь те, кто пытается оказать на аудиторию психоэмоциональное влияние. Об этом заявил член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) и авторского коллектива единого госучебника по истории Юрий Никифоров. Его слова приводит газета "Петербургский дневник".
Никифоров подчеркнул, что критики учебника пытаются оказать влияние на общество за счёт политизированной и субъективной оценки фактов, которые просто излагаются в учебниках, но не навязываются школьникам. При этом он уточнил, что недоброжелатели целиком игнорируют тот факт, что в учебнике есть методический аппарат, то есть вопросы и задания для самостоятельной работы.
"Эта составляющая учебника ответственна за решение задач по формированию познавательной самостоятельности школьников, выработке навыков критического мышления", — заявил Никифоров.
Новый учебник — результат объединения и доработки двух лучших линеек, а также итог работы десятков профессионалов. Одна из его особенностей — уход от европоцентризма. В нём много рассказывается о Китае, Индии, Японии, впервые присутствует Африканский континент, есть разделы о Латинской Америке. А изучение истории России происходит синхронно со всеобщей историей. Права на учебник впервые с 1991 года принадлежат государству, а именно — Минпросвещения.
Напомним, учебник будет использоваться в школах уже с 1 сентября этого года. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский пояснил, что в этих пособиях были полностью переработаны и переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, включён раздел с 2014-го по нынешний год, в том числе описывающий спецоперацию и её героев. В учебнике Украину назвали ультранационалистическим государством. Лайф ранее объяснял, почему создать новый учебник истории для старшеклассников стало актуальной идеей в наши дни.
ТАСС / Гердо Владимир