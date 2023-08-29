Пассажирам поездов уточнили перечень документов для покупки билета

Минтранс РФ утвердил в 2022 году обновлённые правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге, которые начнут действовать с 1 сентября 2023-го. Ведомство в том числе включило список документов для покупки билета. Об этом пишет РИА "Новости".

"Оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего следования производится на основании сведений о документе, удостоверяющем личность", — указывается в правилах Минтранса.

Так, с сентября приобрести билет можно по паспорту гражданина России, дипломатическому и служебному паспорту, паспорту иностранного гражданина, временному удостоверению личности гражданина РФ, свидетельству о рождении (относится к россиянам до 14 лет). В перечне указываются и другие документы, в том числе удостоверение личности военнослужащего или моряка, справка об освобождении из мест лишения свободы. В правилах, которые действуют сегодня, не приводился такой конкретизированный список.