Пассажирам поездов уточнили перечень документов для покупки билета
Минтранс включил в правила перевозок список документов для приобретения билета
Минтранс РФ утвердил в 2022 году обновлённые правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге, которые начнут действовать с 1 сентября 2023-го. Ведомство в том числе включило список документов для покупки билета. Об этом пишет РИА "Новости".
"Оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего следования производится на основании сведений о документе, удостоверяющем личность", — указывается в правилах Минтранса.
Так, с сентября приобрести билет можно по паспорту гражданина России, дипломатическому и служебному паспорту, паспорту иностранного гражданина, временному удостоверению личности гражданина РФ, свидетельству о рождении (относится к россиянам до 14 лет). В перечне указываются и другие документы, в том числе удостоверение личности военнослужащего или моряка, справка об освобождении из мест лишения свободы. В правилах, которые действуют сегодня, не приводился такой конкретизированный список.
Ранее Лайф писал, что 17 августа президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыли движение по МЦД-3. Новый маршрут связал Зеленоград и Раменское через центр столицы. Протяжённость маршрута с 41 станцией составляет 85 километров. Пересадки с МЦД на метро и МЦК будут бесплатными. Магистраль также могут протянуть до Минска. А ещё глава Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что на МЦД-3 будут новые "Иволги" с зарядками для самокатов.
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