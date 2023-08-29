Студия мечты: 8 полезных лайфхаков для очень маленькой квартиры — спорим, вы о них не знали

У обладателей миниатюрных жилищ возникает один и тот же острый вопрос: как разместить всё необходимое и не захламить пространство? Эти дизайнерские секреты помогут обустроить гнёздышко, оставив его при этом просторным, но выжав максимум из крохотных однушек или студий. Приготовьтесь сделать из малюсенького жилища настоящий дворец!

1. Столешница-подоконник

Кому нужен этот массивный стол, если можно использовать подоконник? Это решение превратит ваше окно в стильную обеденную зону с красивым видом. Завтрак с солнечным светом? Да, пожалуйста! И необязательно делать его обеденным. Приоконный встроенный стол может стать и рабочим, и туалетным. Это действительно эффективно для маленьких квартир — ширина подоконника не пропадает зря и не работает подставкой для декора, а выполняет практическую функцию.

2. Зеркала на стенах

Размещение зеркал на стенах или шкафах может мгновенно создать иллюзию расширенного пространства. Фото © Shutterstock

Зеркала предназначены не только для того, чтобы часами перед ними прихорашиваться, — это самые настоящие волшебные увеличители пространства. Размещение зеркал на стенах или шкафах может мгновенно создать иллюзию свободного места в комнате. Кроме того, они отражают свет, делая даже самый крошечный уголок ясным и уютным. Вот увидите, квартира станет настолько просторной, что вы даже захотите пригласить соседей поиграть в прятки.

3. Стиральная машина под прикрытием

Зачем стиральной машине занимать драгоценное место на полу? Выбирайте встроенную модель, которая органично впишется в ваш интерьер. Этот лайфхак поможет максимально увеличить функциональность техники. Если же вы всё-таки решили поставить стиралку на пол, то обязательно купите шкафчик, который устанавливается над машиной в стиле П-конструкции. Это просто идеальное решение для оптимизации пространства и компактного хранения принадлежностей для стирки, ванной комнаты и очищающих средств.

4. Никакой лишней мебели

Подумайте, какими предметами вы пользуетесь крайне редко. Следуйте минимализму и выбирайте многофункциональную мебель. Фото © Shutterstock

Как показывает опыт, в любом доме в какой-то момент скапливается много лишнего. И мебель не исключение. Если вы живете вдвоём, оставьте два стула и продумайте компактные дополнительные сидячие места на случай прихода гостей. Это могут быть складные сидушки, которые можно хранить в сложенном состоянии за дверью, или штабелируемые табуреты. Если вы обедаете за столом в гостиной, вам не нужен большой стол на кухне — замените его складным столиком или барной стойкой. Попрощайтесь с лишними вещами, столами и полками.

Подумайте, какими предметами вы не пользуетесь или делаете это крайне редко. Следуйте минимализму и выбирайте многофункциональную мебель, которая будет закрывать ваши потребности, а не собирать пыль. От некоторых привычных предметов вообще можно отказаться, даже если это 100% must have в других домах. Например, журнальный столик в гостиной: так ли часто вы им пользуетесь? А ведь он занимает немало места! Может, лучше заменить его съёмным деревянным подлокотником на диван или использовать вместо столика компактную тележку на колёсиках, пуф или табурет? Или, скажем, банкетка в спальне — стильно, модно, но слишком громоздко для маленькой квартиры. Да и от полноценной спальни иногда можно отказаться.

5. Шкафы в цвет стен и пола

Шкафы лучше делать в цвет стен или с небольшим отличием по тону и оттенку. Так пространство становится более цельным и визуально увеличивается. Шкафы, по сути, превращаются в одну из стен и служат фоном для отдельных красивых предметов мебели. Кроме того, сегодня принято выбирать либо небольшие предметы, чтобы расстояние до потолка было существенным, либо, наоборот, высокие, упирающиеся в потолок. Последние делают визуально пространство шире.

6. Ящики, ящики и ещё раз ящики!

Используйте ящики где только можно, в том числе нестандартные. Фото © Shutterstock

Ящик и полка занимают в шкафу одинаковый объём. Только в первом случае вы эффективно используете внутреннее пространство, а во втором — комкаете и забываете, что лежит у задней стенки. Используйте ящики где только можно, в том числе нестандартные. Например, узкие, на всю высоту простенка: такие в кухнях называют бутылочницами, а в гардеробных — аптечными шкафами. Выдвижные секции гардероба для обуви, например, позволят вам использовать 30–40 см длины фасада гораздо эффективней, при этом все предметы будет хорошо видно.

7. Светлые оттенки и вертикальные полосы

Будет ли помещение выглядеть просторнее, во многом зависит от выбора цвета комнаты. Например, тёмный оттенок напольного покрытия в маленькой квартире можно использовать только в сочетании со светлыми стенами, потолком и мебелью, иначе комната будет выглядеть ещё меньше. Уместнее выбрать светлые полы и стены: они отражают свет и рассеивают его, благодаря чему визуально увеличивается пространство. Кроме того, иллюзию простора создают вертикальные полосы в интерьере. Они делают потолок выше, что даёт ощущение большего количества места в комнате.

8. Кровать-хранилище

Восемь хитростей, как из маленькой квартиры сделать дворец: выбирайте кровати или диваны-кровати с просторным ящиком для белья. Фото © Getty Images