Политтехнолог: Киев и Запад добились переговоров лишь на одну тему — кто из них глупее

В ситуации с Украиной Запад сам себя загнал в ловушку и теперь пытается свести ситуацию к переговорам с Россией с минимальными репутационными потерями. Таким мнением поделилась в беседе с Лайфом политтехнолог Алёна Август. По её словам, Киев упорно убеждал партнёров, что чем больше вложений союзники по НАТО будут готовы сделать в пользу Владимира Зеленского, тем быстрее будет достигнута условная победа, и коллективный Запад наконец сможет навязывать России свою волю.

"О чём говорила Украина? Что боже мой, да эти русские, да мы этих медведей разобьём моментально, дайте нам только оружие. Дайте нам побольше танков. Дайте нам побольше бомбардировщиков. Дайте нам побольше всего и желательно деньгами", — обратила внимание собеседница Лайфа.

По словам политтехнолога, Запад со своей стороны тоже пропагандировал идею, что маленькая страдающая Украина борется с большой Москвой, но, мол, если мы все поднапряжёмся, затянем пояса, перечислим больше денег, то у США и Европы появятся возможности вести переговоры с Москвой на своих условиях. В итоге, отметила Август, эти две стороны — Запад и Украина — сейчас выясняют правду на переговорах не с противником, а между собой. И когда на тайной встрече с натовскими генералами главком ВСУ Валерий Залужный вместо доклада об успехах вдруг говорит, что Украина воюет не с глупыми Ваньками, а с мощнейшей армией и поэтому ей нужно ещё больше танков, Запад понимает, что все его деньги уходят в чёрную дыру.

"Вместо того чтобы вести переговоры с Москвой, они ведут переговоры друг с другом, причём за столом этих переговоров, выясняя, кто идиот, кто идиот сильнее, кто наврал больше, кто чего от кого ждал, почему ожидания не оправдались", — резюмирует эксперт.