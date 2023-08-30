5 классных лайфхаков из культовой телепередачи 90-х "Очумелые ручки" — они актуальны и сегодня

Мы отобрали пять крутых вещей, которые можно сделать своими руками! За вдохновением обратились к наследию российского изобретателя Андрея Бахметьева, который на пару с Тимуром Кизяковым вёл рубрику "Очумелые ручки" в передаче "Пока все дома" аж целых 18 лет — с 1992-го по 2010 год. Поверьте, за это время у него накопилось достаточно практичных советов, которые пригодятся вам и сегодня.

1. Воланчик

Лайфхаки из любимого шоу 90-х "Очумелые ручки", которые и сегодня работают.

Если вдруг случилось так, что вы играли в бадминтон, а воланчик улетел и пропал без вести, вам на помощь придёт лайфхак из телепередачи "Очумелые ручки". Понадобятся кусок пакета и ножницы. Вырежьте толстую полоску и разрежьте её на две части. Затем возьмите половинку "желтка" из "Киндера" и пробку от пластиковой бутылки. Две полосочки крест-накрест стоит положить на верхнюю часть крышки и вставить получившееся в "желток" шоколадного яйца. Готово!

2. Автоматическая поливалка для растений

Боитесь, что вернётесь из отпуска, а ваши цветы завяли? Решение есть! Автоматическая поливалка для растений польёт цветы, пока вас нет дома.

Если вы сильно переживаете, когда уезжаете в отпуск, за цветы — не спешите напрягать соседей. Полить растения, которые стоят на подоконнике, сможет обычная пластиковая бутылка. Да-да. Понадобятся она и шило. Делайте одно отверстие у самого дна и второе — в полутора сантиметрах над ним. Набирайте воду в бутылку, только не забудьте на этом этапе заткнуть дырки хотя бы пальцем. Закрутите бутылку крышкой. Теперь возьмите глубокий поднос, налейте в него воды и поставьте туда сначала цветы, потом "поливалку" горлышком вверх. Готово! По мере того как растения будут напитываться влагой и вбирать её в себя, вода в поддоне будет пополняться через бутылку. Прям умный дом какой-то!

3. Открывашка для банок

"Очумелые ручки" — культовая программа 90-х, которая учила разным хитростям.

Открывашку для банок, или "самодельный выкрутасник", ведущие предлагают делать из того, что найдётся в доме у каждого — двух кусочков плинтуса и длинного болта с гайкой. Также понадобятся сверло, наждачная бумага и клей. В плинтусах проделывается дырка под болт, на выпуклую часть наклеивается наждачная бумага — и так на двух кусочках. Всё это соединяется болтом так, чтобы наждачка оказалась внутри и закручивалась. С другой стороны плинтусов надевается резинка. Потом эту конструкцию размещают поверх банки, наждачка должна цепляться за края крышки, а рычаг из двух деревяшек облегчает процесс открывания.

4. Термос

Собираетесь в поход? Сделайте термос своими руками! Фото © Первый канал / "Очумелые ручки"

Чтобы сделать термос более долговечным, ведущие предлагают использовать три бутылки: литровую пластиковую и две части от двухлитрового сосуда. Дальше необходимо завернуть целую литровую бутылку в фольгу, чтобы она отражала тепловые лучи, сверху завернуть ещё в поролон или пенополиуретан. На дно двухлитровой бутылки нужно поместить несколько кружков из фольги, а потом туда же — заранее подготовленный основной сосуд. На верхнюю часть надеть вторую часть от дополнительной бутылки. Теплоизолировать основную и поместить её внутрь дополнительной. Готово! Единственный минус такого термоса — в него вряд ли нальёшь крутой кипяток. Но напитки примерно в 60 градусов — тепла, а не крепости — он вполне выдержит.

5. Массажёр из шишки

За что зрители в 90-х любили шоу "Очумелые ручки"? Пять лайфхаков, которые пригодятся и сегодня.