Финляндия возобновит приём заявлений на визы в Петербурге через VFS Global
Финляндия возобновляет приём заявлений на получение виз в Санкт-Петербурге и других городах СЗФО. Об этом сообщает во вторник, 29 августа, пресс-служба финского МИД. С 1 сентября документы можно подать через визовые центры VFS Global.
При этом все обязанности по консульским и въездным вопросам, ранее решавшимся в Санкт-Петербурге, возьмёт на себя Посольство Финляндии в Москве, уточнили в ведомстве.
"Запись на подачу заявления на визу и предоставление биометрической информации для вида на жительство можно забронировать с 1 сентября 2023 года. Однако количество мест, доступных как для подачи заявления на визу, так и для регистрации биометрических данных, будет значительно сокращено по сравнению с предыдущими уровнями из-за ограниченности ресурсов", — предупредили в Хельсинки.
Ранее Лайф рассказывал, что МИД РФ с 1 октября отзывает согласие на деятельность Генконсульства Финляндии в Петербурге. Послу Антти Хелантеря выразили протест из-за курса финской власти, направленного на слом формировавшихся десятилетиями отношений двух стран, взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей и дискриминацию россиян по признаку национального происхождения. Последний пункт касался в том числе вопросов выдачи въездных виз. Президент Финляндии Саули Ниинистё после этого пригрозил закрытием российского консульства в Турку. 19 июля стало известно, что Хельсинки отзывает разрешение на его работу с 1 октября.
ТАСС / Виталий Смольников