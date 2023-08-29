Финляндия возобновит приём заявлений на визы в Петербурге через VFS Global

Финляндия возобновляет приём заявлений на получение виз в Санкт-Петербурге и других городах СЗФО. Об этом сообщает во вторник, 29 августа, пресс-служба финского МИД. С 1 сентября документы можно подать через визовые центры VFS Global.

При этом все обязанности по консульским и въездным вопросам, ранее решавшимся в Санкт-Петербурге, возьмёт на себя Посольство Финляндии в Москве, уточнили в ведомстве.