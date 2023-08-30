Угрожавшего взорвать гранату в Уфе военнослужащего нашли мёртвым в СИЗО

Военнослужащего, который покинул место несения службы и угрожал взорвать гранату на трассе в Уфе, нашли мёртвым в СИЗО, он свёл счёты с жизнью. Такое заявление сделал председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин.

"По записи с камер видеонаблюдения в коридоре видно, что к нему никто не заходил, его из камеры не выводили", — отметил Галин в беседе с ТАСС, добавив, что мужчина совершил самоубийство в камере следственного изолятора, причём он был там один.