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30 августа, 16:52
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Угрожавшего взорвать гранату в Уфе военнослужащего нашли мёртвым в СИЗО

<p>Глава Башкирии Радий Хабиров во время переговоров с мужчиной, который угрожал взорвать гранату в Уфе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mash_batash/3295" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Batash</a></p>

Глава Башкирии Радий Хабиров во время переговоров с мужчиной, который угрожал взорвать гранату в Уфе. Обложка © Telegram / Mash Batash

Военнослужащего, который покинул место несения службы и угрожал взорвать гранату на трассе в Уфе, нашли мёртвым в СИЗО, он свёл счёты с жизнью. Такое заявление сделал председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин.

"По записи с камер видеонаблюдения в коридоре видно, что к нему никто не заходил, его из камеры не выводили", — отметил Галин в беседе с ТАСС, добавив, что мужчина совершил самоубийство в камере следственного изолятора, причём он был там один.

Члены ОНК посещали мужчину 11 августа, но тогда у него не было жалоб на режим содержания, подчеркнул Галин.

"Вы сейчас наломаете дров": Появилось видео звонка Хабирова "подрывнику" с гранатой перед выездом на место ЧП

"Вы сейчас наломаете дров": Появилось видео звонка Хабирова "подрывнику" с гранатой перед выездом на место ЧП

Лайф напоминает, что 2 августа в Уфе перекрыли шоссе из-за неизвестного с гранатой: он угрожал устроить взрыв. Полицейские около двух часов вели с "подрывником" переговоры, но тот потребовал, чтобы к нему приехал глава Республики Башкортостан. Радий Хабиров сначала поговорил с мужчиной по телефону, а затем лично приехал на место ЧП, уговорив нарушителя сдаться. Позже стало известно, что военнослужащего арестовали на два месяца.

Никита Осипов
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