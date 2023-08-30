Угрожавшего взорвать гранату в Уфе военнослужащего нашли мёртвым в СИЗО
Глава Башкирии Радий Хабиров во время переговоров с мужчиной, который угрожал взорвать гранату в Уфе. Обложка © Telegram / Mash Batash
Военнослужащего, который покинул место несения службы и угрожал взорвать гранату на трассе в Уфе, нашли мёртвым в СИЗО, он свёл счёты с жизнью. Такое заявление сделал председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин.
"По записи с камер видеонаблюдения в коридоре видно, что к нему никто не заходил, его из камеры не выводили", — отметил Галин в беседе с ТАСС, добавив, что мужчина совершил самоубийство в камере следственного изолятора, причём он был там один.
Члены ОНК посещали мужчину 11 августа, но тогда у него не было жалоб на режим содержания, подчеркнул Галин.
"Вы сейчас наломаете дров": Появилось видео звонка Хабирова "подрывнику" с гранатой перед выездом на место ЧП
Лайф напоминает, что 2 августа в Уфе перекрыли шоссе из-за неизвестного с гранатой: он угрожал устроить взрыв. Полицейские около двух часов вели с "подрывником" переговоры, но тот потребовал, чтобы к нему приехал глава Республики Башкортостан. Радий Хабиров сначала поговорил с мужчиной по телефону, а затем лично приехал на место ЧП, уговорив нарушителя сдаться. Позже стало известно, что военнослужащего арестовали на два месяца.