Число жертв взрыва на месторождении в ХМАО увеличилось до четырёх

Трое из шести пострадавших в результате взрыва на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе скончались, таким образом количество жертв выросло до четырёх. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона.

"В окружных ожоговых центрах находятся трое пострадавших, состояние всех пациентов оценивается специалистами как крайне тяжёлое. Трое из шести поступивших в медицинские организации пациентов скончались в связи с полученными травмами, не совместимыми с жизнью", — уточнили в ведомстве.