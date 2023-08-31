Число жертв взрыва на месторождении в ХМАО увеличилось до четырёх
Трое из шести пострадавших в результате взрыва на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе скончались, таким образом количество жертв выросло до четырёх. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона.
"В окружных ожоговых центрах находятся трое пострадавших, состояние всех пациентов оценивается специалистами как крайне тяжёлое. Трое из шести поступивших в медицинские организации пациентов скончались в связи с полученными травмами, не совместимыми с жизнью", — уточнили в ведомстве.
Напомним, 14 августа произошёл взрыв на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. ЧП могло случиться при проведении пусковых работ на гибкой насосно-компрессорной трубе. Один человек погиб на месте. Шестерых госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.
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