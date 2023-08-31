Песков заявил, что Горбачёв оставил значительный след в истории России
Первый президент СССР Михаил Горбачёв оставил значительный след в истории России. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к личности политика.
"Президент Путин поддерживал с ним отношения, и, конечно, Михаил Сергеевич Горбачёв оставил значительный след в истории нашей страны — и это будет навсегда", — отметил Песков.
Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался 30 августа 2022 года после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком прошло 3 сентября в Доме союзов, похоронили его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.