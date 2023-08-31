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31 августа, 09:36

Песков заявил, что Горбачёв оставил значительный след в истории России

Первый президент СССР Михаил Горбачёв оставил значительный след в истории России. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к личности политика.

"Президент Путин поддерживал с ним отношения, и, конечно, Михаил Сергеевич Горбачёв оставил значительный след в истории нашей страны — и это будет навсегда", — отметил Песков.

Нескончаемая очередь и мировые политики: Как провожают в последний путь Михаила Горбачёва

Нескончаемая очередь и мировые политики: Как провожают в последний путь Михаила Горбачёва

Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался 30 августа 2022 года после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком прошло 3 сентября в Доме союзов, похоронили его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

Александр Юнашев
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