10 теперь уродливых питомцев, которых хозяева подстригли самостоятельно и сильно об этом пожалели

"Брат решил креативно подстричь своего кота. В итоге сбрил всё подчистую", — amedane46.

Фото © Reddit / amedane46

"Жена попросила подстричь собаку. Подержите моё пиво", — iJUJ.

Фото © Reddit / iJUJ

"Мама решила подстричь нашего пса, и, кажется, он больше никогда не будет доверять людям", — danielhowell.

Фото © Twitter / danielhowell

"Маман подстригла нашего кота", — A_Plethora.

Фото © Reddit / A_Plethora

"Да, вы совершили ошибку, когда подумали, что можете сами справиться со стрижкой пса", — SoundOfOneHand.

Фото © Reddit / SoundOfOneHand

"Первая попытка моей жены подстричь собаку", — RhodiumPl8ed.

Фото © Reddit / RhodiumPl8ed

"Вот поэтому лучше обращаться к специалистам", — maribrite83.

Фото © Reddit / maribrite83

"Когда пришлось подстричь пёсика самим из-за карантина. Он явно не в восторге", — withnailandaye.

Фото © Twitter / withnailandaye

"Мой вам совет: даже не пытайтесь самостоятельно стричь своих собак!" — GuillaumeHuppe.

Фото © Reddit / GuillaumeHuppe

"Я тоже совершил эту ошибку, и теперь мне очень стыдно", — halcyondazeahead.