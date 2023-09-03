10 теперь уродливых питомцев, которых хозяева подстригли самостоятельно и сильно об этом пожалели
Узнайте, почему животных лучше стричь профессионалам! В этой статье мы покажем 10 бедолаг, чьи хозяева решили устроить груминг дома. Теперь мы можем хорошенько посмеяться и понять, как делать не надо.
"Брат решил креативно подстричь своего кота. В итоге сбрил всё подчистую", — amedane46.
Фото © Reddit / amedane46
"Жена попросила подстричь собаку. Подержите моё пиво", — iJUJ.
Фото © Reddit / iJUJ
"Мама решила подстричь нашего пса, и, кажется, он больше никогда не будет доверять людям", — danielhowell.
Фото © Twitter / danielhowell
"Маман подстригла нашего кота", — A_Plethora.
Фото © Reddit / A_Plethora
"Да, вы совершили ошибку, когда подумали, что можете сами справиться со стрижкой пса", — SoundOfOneHand.
Фото © Reddit / SoundOfOneHand
"Первая попытка моей жены подстричь собаку", — RhodiumPl8ed.
Фото © Reddit / RhodiumPl8ed
"Вот поэтому лучше обращаться к специалистам", — maribrite83.
Фото © Reddit / maribrite83
"Когда пришлось подстричь пёсика самим из-за карантина. Он явно не в восторге", — withnailandaye.
Фото © Twitter / withnailandaye
"Мой вам совет: даже не пытайтесь самостоятельно стричь своих собак!" — GuillaumeHuppe.
Фото © Reddit / GuillaumeHuppe
"Я тоже совершил эту ошибку, и теперь мне очень стыдно", — halcyondazeahead.
Фото © Reddit / halcyondazeahead
Животные/ домашние питомцы
Reddit / GuillaumeHuppe, RhodiumPl8ed