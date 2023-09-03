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3 сентября, 14:00

10 теперь уродливых питомцев, которых хозяева подстригли самостоятельно и сильно об этом пожалели

Узнайте, почему животных лучше стричь профессионалам! В этой статье мы покажем 10 бедолаг, чьи хозяева решили устроить груминг дома. Теперь мы можем хорошенько посмеяться и понять, как делать не надо.

"Брат решил креативно подстричь своего кота. В итоге сбрил всё подчистую", — amedane46.

Фото © Reddit / amedane46

Фото © Reddit / amedane46

"Жена попросила подстричь собаку. Подержите моё пиво", — iJUJ.

Фото © Reddit / iJUJ

Фото © Reddit / iJUJ

"Мама решила подстричь нашего пса, и, кажется, он больше никогда не будет доверять людям", — danielhowell.

Фото © Twitter / danielhowell

Фото © Twitter / danielhowell

"Маман подстригла нашего кота", — A_Plethora.

Фото © Reddit / A_Plethora

Фото © Reddit / A_Plethora

"Да, вы совершили ошибку, когда подумали, что можете сами справиться со стрижкой пса", — SoundOfOneHand.

Фото © Reddit / SoundOfOneHand

Фото © Reddit / SoundOfOneHand

"Первая попытка моей жены подстричь собаку", — RhodiumPl8ed.

Фото © Reddit / RhodiumPl8ed

Фото © Reddit / RhodiumPl8ed

"Вот поэтому лучше обращаться к специалистам", — maribrite83.

Фото © Reddit / maribrite83

Фото © Reddit / maribrite83

"Когда пришлось подстричь пёсика самим из-за карантина. Он явно не в восторге", — withnailandaye.

Фото © Twitter / withnailandaye

Фото © Twitter / withnailandaye

"Мой вам совет: даже не пытайтесь самостоятельно стричь своих собак!" GuillaumeHuppe.

Фото © Reddit / GuillaumeHuppe

Фото © Reddit / GuillaumeHuppe

"Я тоже совершил эту ошибку, и теперь мне очень стыдно", — halcyondazeahead.

Фото © Reddit / halcyondazeahead

Фото © Reddit / halcyondazeahead

10 похудевших питомцев, глядя на которых понимаешь, что ЗОЖ помогает всем

10 похудевших питомцев, глядя на которых понимаешь, что ЗОЖ помогает всем

Обложка ©

Reddit / GuillaumeHuppe, RhodiumPl8ed

Сергей Трофимов
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