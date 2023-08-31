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31 августа, 12:34

В московском старинном особняке нашли человеческие останки. Они пролежали там более 50 лет

В особняке в центре Москвы во время ремонта нашли человеческие останки

Человеческие останки, которым более 50 лет, нашли на территории старинного особняка в центре Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного ГСУ СК РФ.

"Во время проведения ремонтных работ на территории особняка 1917 года, расположенного по улице Спартаковской в городе Москве, обнаружены множественные фрагменты костных останков человека. Предварительно, давность захоронения составляет более 50 лет", — говорится в сообщении.

СК проводит доследственную проверку, назначены экспертизы.

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А ранее экскаваторщик на стройке ЖК в Москве выкопал "зубы динозавра". Лайф публиковал видео и фото с необычной находкой. При этом эколог Мария Кулакова считает, что артефакты — это никакие не зубы, а останки древнейших моллюсков.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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