В московском старинном особняке нашли человеческие останки. Они пролежали там более 50 лет

Человеческие останки, которым более 50 лет, нашли на территории старинного особняка в центре Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного ГСУ СК РФ.

"Во время проведения ремонтных работ на территории особняка 1917 года, расположенного по улице Спартаковской в городе Москве, обнаружены множественные фрагменты костных останков человека. Предварительно, давность захоронения составляет более 50 лет", — говорится в сообщении.