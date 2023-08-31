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31 августа, 15:22

Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы

Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Об этом свидетельствует документ суда.

"Своей подписью ниже я заявляю о своей невиновности по обвинениям по этому делу", — значится в документе.

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Напомним, что 25 августа Трамп прошёл через стандартную процедуру ареста после сдачи властям по делу о вмешательстве в президентские выборы. Такие условия были согласованы адвокатами политика и окружной прокуратурой в штате Джорджия. По мнению бывшего президента США, ему грозит более 500 лет тюремного заключения по 91 обвинению. Все уголовные дела он считает сфабрикованными.

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Александра Вишнякова
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