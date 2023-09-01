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Опубликовано 1 сентября 2023, 00:27
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Американский генерал покусился на Крымский полуостров

Генерал США Ходжес призвал разрушить Крымский мост и изолировать полуостров

Крымский полуостров необходимо изолировать, разрушив одноимённый мост. Об этом заявил в интервью журналу Newsweek бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Он считает, что разрушение моста изменит правила игры: речь идёт об изоляции Крыма и передаче оружия дальнего действия, чтобы полуостров стал непригоден для ВМФ и ВВС РФ. По его словам, это "решающий участок местности".

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Также Ходжес отметил, что главной целью контрнаступления ВСУ является российский сухопутный коридор на полуостров. Перерезать его помогут поставляемые США ракеты с кассетными боеприпасами большой дальности: они "очень затруднят движение конвоев, доставляющих войска, боеприпасы или что-то иное".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнёры Киева допустили удары ВСУ по Крыму. По его словам, в этом вопросе достигнут абсолютный консенсус. В Кремле усомнились в том, что Запад действительно давал согласие на удары Киева по территории полуострова. Пентагон же сообщил, что украинское руководство самостоятельно решает, как проводить военные операции.

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VK / Крымский мост

Лариса Сафронова
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