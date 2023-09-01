Американский генерал покусился на Крымский полуостров

Крымский полуостров необходимо изолировать, разрушив одноимённый мост. Об этом заявил в интервью журналу Newsweek бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Он считает, что разрушение моста изменит правила игры: речь идёт об изоляции Крыма и передаче оружия дальнего действия, чтобы полуостров стал непригоден для ВМФ и ВВС РФ. По его словам, это "решающий участок местности".