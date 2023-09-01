Стало известно о потере Украиной важнейшего союзника
Breitbart: Отставка главы Минобороны Британии Уоллеса — потеря для Украины
Украина в лице ушедшего в отставку министра обороны Бена Уоллеса утратила одного из ближайших союзников. Об этом пишет Breitbart.
Издание отмечает, что Уоллес занимал пост главы Минобороны Британии на протяжении четырёх лет и курировал военную реакцию страны на конфликт на Украине. В заявлении об отставке он призвал к увеличению финансирования британских ВС, так как, по его убеждению, в ближайшие десять лет "мир станет менее безопасным и стабильным".
Напомним, ещё в июле 2023 года Бен Уоллес подтвердил, что в сентябре уйдёт в отставку — по истечении своих полномочий. Он также говорил, что планирует работать в баре. Британский премьер Риши Сунак принял отставку министра.
flickr.com / U.S. Department of State