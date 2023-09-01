Стало известно о потере Украиной важнейшего союзника

Украина в лице ушедшего в отставку министра обороны Бена Уоллеса утратила одного из ближайших союзников. Об этом пишет Breitbart.

Издание отмечает, что Уоллес занимал пост главы Минобороны Британии на протяжении четырёх лет и курировал военную реакцию страны на конфликт на Украине. В заявлении об отставке он призвал к увеличению финансирования британских ВС, так как, по его убеждению, в ближайшие десять лет "мир станет менее безопасным и стабильным".