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1 сентября, 04:58

Стало известно о потере Украиной важнейшего союзника

Breitbart: Отставка главы Минобороны Британии Уоллеса — потеря для Украины

Украина в лице ушедшего в отставку министра обороны Бена Уоллеса утратила одного из ближайших союзников. Об этом пишет Breitbart.

Издание отмечает, что Уоллес занимал пост главы Минобороны Британии на протяжении четырёх лет и курировал военную реакцию страны на конфликт на Украине. В заявлении об отставке он призвал к увеличению финансирования британских ВС, так как, по его убеждению, в ближайшие десять лет "мир станет менее безопасным и стабильным".

Назначен новый министр обороны Британии на место ушедшего Уоллеса

Назначен новый министр обороны Британии на место ушедшего Уоллеса

Напомним, ещё в июле 2023 года Бен Уоллес подтвердил, что в сентябре уйдёт в отставку — по истечении своих полномочий. Он также говорил, что планирует работать в баре. Британский премьер Риши Сунак принял отставку министра.

Обложка ©

flickr.com / U.S. Department of State

Лариса Сафронова
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