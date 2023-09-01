В России могут ужесточить наказание для "обочечников"

В России могут ужесточить наказание за объезд заторов по обочинам и выделенным полосам. С такой инициативой депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в ГИБДД, пишет RT.

"Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда из-за действий отдельных нарушителей, желающих сэкономить секунды своего времени, добропорядочные автомобилисты теряют минуты и часы в спровоцированных дорожных заторах", — заявил парламентарий.