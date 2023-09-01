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Регион
Опубликовано 1 сентября 2023, 16:06

В России могут ужесточить наказание для "обочечников"

Депутат Милонов призвал ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В России могут ужесточить наказание за объезд заторов по обочинам и выделенным полосам. С такой инициативой депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в ГИБДД, пишет RT.

"Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда из-за действий отдельных нарушителей, желающих сэкономить секунды своего времени, добропорядочные автомобилисты теряют минуты и часы в спровоцированных дорожных заторах", — заявил парламентарий.

Милонов пояснил, что речь идёт об "обочечниках", которые зачастую становятся "подлинными архитекторами длительных заторов и пробок". По его мнению, против таких водителей можно ввести наказание в виде временного запрета на использование авто или повышенный денежный штраф.

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Также сегодня в России вступил в силу запрет на размещение на лобовом стекле автомобиля гаджетов, ограничивающих обзор водителю. При этом в МВД поспешили успокоить граждан, что полного запрета на видеорегистраторы нет. Кроме того, автоюрист поделился хорошими и безопасными альтернативами.

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Николь Вербер
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