Глава Приднестровья заявил о возрастающей роли российских миротворцев в республике

"В Приднестровье выполняет миротворческую миссию РФ, которая имеет свой международный мандат. Работают все механизмы миротворческой операции. Это тоже является на сегодняшний день фактором стабильности, именно мирного сосуществования здесь, в ПМР", — пояснил он.

Красносельский добавил, что все 33 года была вероятность обострения ситуации с руководством Молдавии, но сегодня риски ещё больше увеличились из-за напряжённой геополитической обстановки. Политик заверил, что Приднестровье не вынашивает агрессивных планов. Он надеется, что и молдавские власти пойдут по пути мира.