Глава Приднестровья заявил о возрастающей роли российских миротворцев в республике
Лидер ПМР Красносельский назвал миротворцев РФ фактором стабильности в регионе
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский уверен, что российские миротворцы помогают удерживать стабильность в регионе, несмотря на возрастающие риски.
"В Приднестровье выполняет миротворческую миссию РФ, которая имеет свой международный мандат. Работают все механизмы миротворческой операции. Это тоже является на сегодняшний день фактором стабильности, именно мирного сосуществования здесь, в ПМР", — пояснил он.
Красносельский добавил, что все 33 года была вероятность обострения ситуации с руководством Молдавии, но сегодня риски ещё больше увеличились из-за напряжённой геополитической обстановки. Политик заверил, что Приднестровье не вынашивает агрессивных планов. Он надеется, что и молдавские власти пойдут по пути мира.
Напомним, в начале мая власти Приднестровья обратились к коллегам из России с просьбой увеличить число миротворцев, находящихся в республике. Также в Тирасполе указали на то, что Украина и Молдавия вынашивают планы по агрессивному решению приднестровского конфликта. В МИД РФ заявили, что Россия будет рассматривать действия, угрожающие российским миротворцам в Приднестровье, как нападение.
ТАСС / Сергей Карпов