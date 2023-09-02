Индийский луноход из-за проблем со связью проработает меньше запланированного срока
India Today: Луноход "Прагьян" проработает меньше запланированного срока
Индийский луноход "Прагьян" проработает меньше запланированного срока — вместо двух недель время его активности на поверхности естественного спутника Земли составит лишь 11 дней. Об этом сообщил глава индийского Центра применения космической техники Нилеш Десаи.
По его словам, было потеряно два-три дня рабочего времени лунохода, поэтому теперь для проведения экспериментов доступны лишь 11 дней. Изначально планировалось, что время работы аппарата составит лунный день (соответствует 14 земным суткам). Как пояснил Десаи, заминка произошла из-за проблем со связью и визуальным контактом в управлении луноходом.
"Нам удаётся передвигать луноход на 30 метров в день. Таким образом, мы ожидаем, что по окончании этих 11 дней общий путь составит 300–400 метров, поэтому у нас будет больше [научных] данных с аппаратуры лунохода", — приводит его слова телеканал India Today.
Десаи также добавил, что учёные постараются наиболее эффективно использовать оставшееся время работы лунохода.
Напомним, 23 августа индийская межпланетная станция "Чандраян-3" совершила посадку на Луну. В рамках миссии на поверхности ествественного спутника Земли был выведен самоходный аппарат "Прагьян". 27 августа он шокировал учёных первыми данными с поверхности, замерив температуру. Как пояснил учёный, эти сведения необходимы для строительства баз. А на днях обнаружил на южном полюсе Луны серу, алюминий и железо.