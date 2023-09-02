В Комсомольске-на-Амуре завершился второй полёт импортозамещённого SJ-100

Командиром воздушного судна выступил Леонид Чикунов, вторым пилотом — Сергей Завалкин, а бортовым оператором — Денис Велижанин. Подчёркивается, что второй полёт длился дольше первого — 75 минут — и проходил на высоте в 6000 метров.

В воздухе экипаж выполнил уборку шасси, а также проверил работу систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине, противообледенительной системы воздухозаборников двигателя и функционирование топливной системы в режиме перекрёстного питания с включением и выключением насосов. При посадке лайнера была испытана система автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов, добавили в корпорации.