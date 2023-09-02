Регион

Уведомления отключены

2 сентября, 12:40

В Комсомольске-на-Амуре завершился второй полёт импортозамещённого SJ-100

<p>SJ-100. Обложка © <a href="https://t.me/uac_ru/1560" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / ПАО "ОАК"</p>

SJ-100. Обложка © Telegram / ПАО "ОАК"

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края завершился полёт второго импортозамещённого российского лайнера SJ-100, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Командиром воздушного судна выступил Леонид Чикунов, вторым пилотом — Сергей Завалкин, а бортовым оператором — Денис Велижанин. Подчёркивается, что второй полёт длился дольше первого — 75 минут — и проходил на высоте в 6000 метров.

В воздухе экипаж выполнил уборку шасси, а также проверил работу систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине, противообледенительной системы воздухозаборников двигателя и функционирование топливной системы в режиме перекрёстного питания с включением и выключением насосов. При посадке лайнера была испытана система автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов, добавили в корпорации.

Производство Су-57 с новыми двигателями начнётся до 2027 года

Производство Су-57 с новыми двигателями начнётся до 2027 года

Напомним, первый испытательный полёт импортозамещённого лайнера SJ-100 состоялся 29 августа в Комсомольске-на-Амуре. Там же самолёт и был собран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это большим успехом. Минпромторг публиковал видео полёта лайнера и встречи его пилотов на земле.

Матвей Константинов
  • Новости
  • оак
  • авиастроение
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров