Габон снова открывает воздушную, морскую и сухопутную границу

Захватившие власть в Габоне военные объявили, что 2 сентября откроют воздушную, морскую и сухопутную границу, которая оказалась под замком после государственного переворота в стране. Заявление военных приводит аккаунт телеканала Gabon 24 в социальной сети.

"Комитет переходного периода и восстановления государственных институтов принял решение с немедленным вступлением в силу об открытии сухопутной, морской и воздушной границы начиная с субботы, 2 сентября 2023 года", — сказано в заявлении.