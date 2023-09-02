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2 сентября, 14:02

Габон снова открывает воздушную, морскую и сухопутную границу

Захватившие власть в Габоне военные объявили об открытии границы

Захватившие власть в Габоне военные объявили, что 2 сентября откроют воздушную, морскую и сухопутную границу, которая оказалась под замком после государственного переворота в стране. Заявление военных приводит аккаунт телеканала Gabon 24 в социальной сети.

"Комитет переходного периода и восстановления государственных институтов принял решение с немедленным вступлением в силу об открытии сухопутной, морской и воздушной границы начиная с субботы, 2 сентября 2023 года", сказано в заявлении.

Военные также сообщили, что желающим въехать в страну или покинуть её будет разрешено перемещение при наличии проездного документа. В Габоне действует комендантский час (с 18:00 до 06:00 по местному времени).

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Напомним, ранее в Габоне был переизбран на третий срок лидер государства Али Бонго Ондимба. С результатами выборов не согласились военные, и утром 30 августа армия Габона объявила об отмене результатов голосования и о роспуске институтов власти. При этом большинство жителей африканской страны поддержали действия военных и до утра праздновали госпереворот. 30 августа новым президентом страны на время действия переходного периода был назначен генерал Брис Олигуи Нгема.

Обложка ©

Getty Images / Desirey Minkoh / Afrikimages Agency / Universal Images Group

Юрий Лысенко
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