В Псковской области пресекли попытку незаконного использования дронов

В Псковской области отряд "Дружина" пресёк попытку незаконного использования нескольких беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, официально отряд начал работать в субботу, 2 сентября. Таким образом, в первый же день члены "Дружины" вместе с сотрудниками центра "Воин" и правоохранителями не допустили нелегального использования нескольких БПЛА в регионе.

"Спасибо всем, кто участвовал в этой работе, и всем, кто принял решение войти в состав "Дружины", — отметил Ведерников в телеграм-канале.