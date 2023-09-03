В Псковской области пресекли попытку незаконного использования дронов
Ведерников: Псковские дружинники пресекли попытку незаконного использования БПЛА
В Псковской области отряд "Дружина" пресёк попытку незаконного использования нескольких беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
По его словам, официально отряд начал работать в субботу, 2 сентября. Таким образом, в первый же день члены "Дружины" вместе с сотрудниками центра "Воин" и правоохранителями не допустили нелегального использования нескольких БПЛА в регионе.
"Спасибо всем, кто участвовал в этой работе, и всем, кто принял решение войти в состав "Дружины", — отметил Ведерников в телеграм-канале.
После атаки беспилотников на аэропорт Пскова более 200 местных жителей вступили в отряд "Дружина", всего же заявления подали 800 человек. Лайф напоминает, что налёт БПЛА на воздушную гавань произошёл в ночь на 30 августа. Атаку удалось отбить, однако оказались повреждены военно-транспортные самолёты Ил-76. 31 августа работа аэропорта Пскова возобновилась.
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