Стало известно, что сбивали силы ПВО у аэропорта Пскова минувшей ночью
SHOT: В псковском аэропорту стреляли по дрону, снимавшему результаты атаки ВСУ
Стрельба в аэропорту Пскова велась по квадрокоптеру, который пытался пролететь над территорией и заснять результаты украинской атаки, произошедшей ночью 30 августа. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Стрельба в аэропорту Пскова по коптеру. Видео © t.me / SHOT
После стрельбы аппарат пропал. Сейчас выясняется, сбили ли его, или он успел улететь. По предварительной информации, речь идёт о квадрокоптере вертолётного типа, который могли запустить с российской территории.
Напомним, ночью 30 августа на аэропорт Пскова была совершена атака беспилотников. Её удалось отбить, но были повреждены военно-транспортные самолёты Ил-76. 31 августа аэропорт возобновил работу. Однако сегодня сработала система ПВО в псковском микрорайоне Кресты, в небе был уничтожен единичный неопознанный объект.
ТАСС / Алексей Семёнов