Стало известно, что сбивали силы ПВО у аэропорта Пскова минувшей ночью

Стрельба в аэропорту Пскова велась по квадрокоптеру, который пытался пролететь над территорией и заснять результаты украинской атаки, произошедшей ночью 30 августа. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

После стрельбы аппарат пропал. Сейчас выясняется, сбили ли его, или он успел улететь. По предварительной информации, речь идёт о квадрокоптере вертолётного типа, который могли запустить с российской территории.