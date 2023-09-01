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1 сентября, 07:50

Стало известно, что сбивали силы ПВО у аэропорта Пскова минувшей ночью

SHOT: В псковском аэропорту стреляли по дрону, снимавшему результаты атаки ВСУ

Стрельба в аэропорту Пскова велась по квадрокоптеру, который пытался пролететь над территорией и заснять результаты украинской атаки, произошедшей ночью 30 августа. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Стрельба в аэропорту Пскова по коптеру. Видео © t.me / SHOT

После стрельбы аппарат пропал. Сейчас выясняется, сбили ли его, или он успел улететь. По предварительной информации, речь идёт о квадрокоптере вертолётного типа, который могли запустить с российской территории.

Появилось ещё одно видео с моментом уничтожения украинского дрона в Подмосковье

Появилось ещё одно видео с моментом уничтожения украинского дрона в Подмосковье

Напомним, ночью 30 августа на аэропорт Пскова была совершена атака беспилотников. Её удалось отбить, но были повреждены военно-транспортные самолёты Ил-76. 31 августа аэропорт возобновил работу. Однако сегодня сработала система ПВО в псковском микрорайоне Кресты, в небе был уничтожен единичный неопознанный объект.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Семёнов

Татьяна Миссуми
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