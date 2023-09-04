Эксперты ЭИСИ, ЦПК и социологи озвучили финальные прогнозы на выборы — 2023

До старта самых масштабных выборов текущего электорального цикла — Единого дня голосования — осталось меньше недели, и вся политическая инфраструктура уже готова к выборам. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Центра политической конъюнктуры (ЦПК) "Выборы-2023: на финишной прямой". К выборам готовы и общественные наблюдатели. Как рассказала исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", председатель Комиссии Общественной палаты по контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова, с июня по сентябрь при содействии общественных штабов было организовано 1309 обучающих семинаров в 49 регионах. На них было обучено более 100 тысяч будущих наблюдателей.

"Обучающий модуль наиболее востребован в регионах, где отмечается высокий уровень конкуренции, проходят выборы федерального уровня или совмещено несколько кампаний разного уровня. Например, в Архангельской области обучено более 1600 наблюдателей, в Тюменской области — более 2200 наблюдателей, в Красноярском крае (где довыборы в Госдуму), обучено порядка 4,5 тысяч наблюдателей, в Кемеровской области — 4258 человек. Предусмотрено и тестирование, которое показывает, что благодаря игровой форме, наблюдатели лучше усваивают знания. Хорошие результаты проверки знаний и у Московской области, Башкортостана, Рязани и ЯНАО", — рассказала Булгакова в ходе круглого стола.

В свою очередь руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков привёл ключевые особенности текущей кампании, а именно — губернаторских выборов. Первой особенностью он назвал масштабность и широту вовлечённости в избирательные процессы, а второй — доминацию кампаний референдумного типа.

"Третья особенность— восприятие власти как основу стабильности. Это касается всех кампаний во всех регионах, где выбираются высшие должностные лица. Четвертая — снизилась конфликтность по партийным основаниям в риторике. Градус сильно снизился по сравнению с предыдущими годами. Пятая — сохраняется высокая вовлечённость парламентских игроков. Мы видим и депутатов Госдумы, которые активно вовлечены в процесс", — перечислил эксперт.

В обсуждении приняли участие представители крупнейших социологических агентств страны. Они озвучили самые актуальные прогнозы и электоральные расчёты по итогам выборов глав субъектов. Руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов выделил следующие данные:

электоральный расчётный показатель мэра Москвы Сергея Собянина 77,%. По расчётам экспертов ВЦИОМ, явка на предстоящих выборах в столице составит 38,2%;

электоральный расчётный показатель действующего губернатора Приморского края Олега Кожемяко составляет 75,6%;

показатель врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова — 71,4%. Явка в регионе по прогнозам составит 34,9%;

показатель действующего губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского составляет 83,1%. Ближайший соперник — А. Бойков от КПРФ может набрать лишь 7,5% голосов.

Эти данные подтверждают тезис о том, что большинство выборов губернаторов пройдёт по референдумному сценарию, когда избиратели выказывают одобрение главным кандидатам – как правило, это либо действующие главы. Это касается и тех регионов, где назначены новые врио. Тк, по данным директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, в Алтайском крае видим безусловно лидирующее положение действующего губернатора Виктора Томенко с показателем 68%. А в Новосибирской области по аналогичному сценарию лидирует Андрей Травников с 69%

"А в Хакасии до известных событий мы видели явный второй тур с очень близкими результатами. У кандидата от «Единой России» Сергея Сокола — 41%. У действующего губернатора Валентина Коновалова — 40%", — подчеркнул социолог.

По поводу ситуации, которая сложилась в Хакасии отдельно высказался управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. По его словам, действующий губернатор Валентин Коновалов, который руководит регионов 5 лет — "ровно такой же бенефициар запроса на стабильность, о котором мы говорим и в других субъектах". В отношении того, как для Хакасии прошли эти пять лет, высказываются разные оценки, но Алиеву кажется важным "чувствовать настроения людей и анализировать их".

"Коллеги, живущие в разного рода анонимных телеграм-каналах, вправе высказывать более радикальные точки зрения. Но считаю, что всё-таки надо анализировать реальные настроения людей. А реально настроение – в том, что ожидался второй тур. И тут важно было качество кампаний, которые вели оба лидера гонки. И там, и там были вопросы. В целом можно было говорить, что общественное мнение делилось пополам. Но запрос на стабильность никто не отменял", — резюмировал он.